Мозякин о звене с Коваржем и Зариповым: «Ян вписался в нашу пару идеально. С первого же матча пошла игра»

поделился воспоминаниями об игре с и .

– Удивило, как быстро вы нашли взаимопонимание в тройке?

– В тройке с Яном Коваржем мы начали играть только в чемпионате. На предсезонке мы не провели ни одного матча. Почему-то тренер всегда менял центральных, но Коварж ни разу не сыграл с нами.

Произошло это только в чемпионате. И с первого же матча пошла игра: забили вроде пять голов в одной встрече. Хотя мы даже не тренировались вместе. Чувствовали, возможно, так друг друга. И сразу же все пошло. Уже потом мы наигрывали какие-то схемы. А в первое время все было, можно сказать, с листа.

– В чем особенность Яна Коваржа, если сравнивать его с другими центральными, которых пробовали с вами в тройке?

– Я не могу объяснить это. Нас ставили и с праворукими, и с леворукими. Не скажу, что мы играли плохо. Но именно супертройки не получалось. А Ян вписался в нашу пару идеально. Очень рад, что так произошло.

– Многие недооценивают вклад Коваржа в вашу тройку. Как бы вы оценили роль Яна?

– Не могу сказать, что у нас были какие-то определенные роли. Ян – центральный нападающий: больше работал в защите, хорошо играл на вбрасываниях. Это его задача. Мы с Данисом – крайние нападающие. Ян снабжал нас шайбой, и мы уже разбирались с защитниками и вратарем.

Центральный связывает трех нападающих. А крайние больше действуют на острие и завершают атаки. Мы были одной тройкой. И в хоккее, и в жизни. Дружим, общаемся до сих пор. Нам помогло то, что мы общались вне хоккея, – сказал бывший нападающий « », а ныне директор по развитию молодежи клуба.