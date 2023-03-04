Бабаев о результативности Орлова: «Бостон» играет в его хоккей, ему комфортно. Они действуют на скорости, принимают верные решения»

Теги Бостон Вашингтон Шуми Бабаев НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Шуми Бабаев высказался о результативности Дмитрия Орлова в «Бостоне».

– Орлов за четыре матча успел уже забить три шайбы – столько же, сколько в «Вашингтоне», но за 43 встречи. Также он установил рекорд по очкам в первых четырех матчах – восемь баллов. Чем можете объяснить такой всплеск результативности?

– Другая команда, другой стиль игры, который ему больше подходит. «Бостон» играет в его хоккей, ему комфортно. Он, как и команда, играет с шайбой, все время контролирует ее, они действуют на скорости, принимают верные решения.

Диме есть от кого оттолкнуться, нападающие видят его, отдают на синюю линию. Здесь все именно в его формате хорошо сложилось, – сказал хоккейный агент.

Дмитрий Орлов: «Спасибо генменеджеру «Вашингтона», обменявшему меня в «Бостон». Это отличная команда»

Орлов набрал 8 очков в 4 играх за «Бостон». Лишь у 2 защитников в истории НХЛ было больше на таком стартовом отрезке

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