Беднар о 1-м голе Бардакова в НХЛ против «Нью-Джерси»: «Безусловно лучшая его игра, вся тройка выглядела фантастически»
Джаред Беднар оценил первую шайбу Захара Бардакова в НХЛ.
Российский нападающий «Колорадо» отличился в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (8:4). На его счету стало 2 (1+1) очка за 6 игр при полезности «плюс 1».
«Это лучшая его игра, безусловно. Вся тройка была хороша, Бардаков, Келли и Брайндли выглядели фантастически», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
Бардаков забил 1-й гол в НХЛ – в матче с «Нью-Джерси». У форварда «Колорадо» 2 броска, 2 хита, 46% на точке и «+2» за 8:38
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
