Гавриков об обмене на Куика: «Невероятно, человек очень заслуженный, легенда «Лос-Анджелеса». Фанаты были разочарованы, думаю»

Теги Бостон Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Дмитрий Орлов Джонатан Куик Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков поделился мыслями о переходе в «Лос-Анджелес» из «Коламбуса».

– Какие были первые эмоции после объявления об обмене в «Лос-Анджелес»? Ждали ли, что это будет именно «Лос-Анджелес»?

– Эмоции были смешанными, потому что не было понятно, когда и что произойдет.

Очень долго я провел в ожидании, просто тренировался с командой. Было облегчение, что все это закончилось и можно двигаться дальше.

То, что меня обменяют в «Лос-Анджелес», узнал буквально в день обмена, за три-четыре часа до того, как это случилось. Было еще несколько команд, которые претендовали на меня. «Лос-Анджелес» был первым.

– Что вообще чувствуете, когда меняют на легенду клуба, Джонатана Куика, который отыграл там 16 сезонов?

– Это на самом деле невероятно.

Человек очень заслуженный, который много выиграл и столько лет отыграл в одном клубе. Настоящая легенда «Лос-Анджелеса». Думаю, фанаты были разочарованы его обменом.

– Инсайдеры говорили, что вы были одной ногой в «Бостоне». Когда в «Брюинс» перешел Орлов, поняли, что ваш переход сорвался?

– Да, когда Орлов перешел, я сразу понял, что «Бостон» больше не будет брать защитников. Они сделку закрыли.

Диме желаю только удачи. У «Бостона» очень хорошая команда. Надеюсь, ему там хорошо. У меня сложился другой вариант, так что ничего страшного, – сказал Гавриков.

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4 комментария

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Волька-ибн-Алёша
трезво
0
0
0
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Direct free kick
Ответ Latenight Radio
Бертуцци в Бостоне за 1 пик 2024 и 4 пик 2025.
Удачи бостону - вылететь в первом раунде 1:4
+3
-7
-4
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Антон Якимцев
Так, ну из Коламбуса Гаврикова вывезли в Лос-Анджелес, теперь осталось понять, можно ли вывезти из Гаврикова Коламбус.
0
-7
-7
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Latenight Radio
Бертуцци в Бостоне за 1 пик 2024 и 4 пик 2025.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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