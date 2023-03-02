Гавриков об обмене на Куика: «Невероятно, человек очень заслуженный, легенда «Лос-Анджелеса». Фанаты были разочарованы, думаю»

поделился мыслями о переходе в «Лос-Анджелес» из « ».

– Какие были первые эмоции после объявления об обмене в « »? Ждали ли, что это будет именно «Лос-Анджелес»?

– Эмоции были смешанными, потому что не было понятно, когда и что произойдет.

Очень долго я провел в ожидании, просто тренировался с командой. Было облегчение, что все это закончилось и можно двигаться дальше.

То, что меня обменяют в «Лос-Анджелес», узнал буквально в день обмена, за три-четыре часа до того, как это случилось. Было еще несколько команд, которые претендовали на меня. «Лос-Анджелес» был первым.

– Что вообще чувствуете, когда меняют на легенду клуба, , который отыграл там 16 сезонов?

– Это на самом деле невероятно.

Человек очень заслуженный, который много выиграл и столько лет отыграл в одном клубе. Настоящая легенда «Лос-Анджелеса». Думаю, фанаты были разочарованы его обменом.

– Инсайдеры говорили, что вы были одной ногой в « ». Когда в «Брюинс» перешел Орлов, поняли, что ваш переход сорвался?

– Да, когда Орлов перешел, я сразу понял, что «Бостон» больше не будет брать защитников. Они сделку закрыли.

Диме желаю только удачи. У «Бостона» очень хорошая команда. Надеюсь, ему там хорошо. У меня сложился другой вариант, так что ничего страшного, – сказал Гавриков.