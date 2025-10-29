  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Назаров: «КХЛ развивается, цены на билеты растут – российский хоккей и спорт вышли на пик популярности»
12

Андрей Назаров: «КХЛ развивается, цены на билеты растут – российский хоккей и спорт вышли на пик популярности»

Андрей Назаров заявил, что российский хоккей вышел на пик популярности.

«В КХЛ каждый день очень много интересных матчей. Наконец-то у игроков, как говорят в хоккее, побежали ноги, сказывается короткая предсезонка. Теперь главное – не растерять форму на дистанции, регулярный чемпионат длинный. Неожиданных результатов, кстати, тоже хватает: достаточно посмотреть в турнирную таблицу.

Радует, что наша лига развивается, цены на билеты растут, спорт и российский хоккей вышли на пик своей популярности. Появляются внутренние звезды, которых нужно раскручивать с усиленной энергией. Растет молодежь, но и некоторые ветераны продолжают держать уровень. Отмечу и великолепную картинку, приятно смотреть матчи. На федеральном телевидении нужно показывать еще больше хоккея.

Похоже, после известного случая игроки в КХЛ перестали бить судей и сконцентрировались на результате и заброшенных шайбах, и это правильно. У каждого своя работа, все должны выполнять свои обязанности и уважать друг друга», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «КХЛ интенсивно развивается – не просто так сюда едут серьезные легионеры. Жить в России привлекательнее, чем в других странах. Иностранных специалистов не обмануть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
судьи
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о Дронове: «Могли наказать строже, КХЛ его пожалела. В «Сан-Хосе» я случайно задел судью локтем во время драки – выписали дисквалификацию более 10 матчей»
27 октября, 10:30
Вайсфельд о мнении, что арбитр виноват в ситуации с Дроновым: «Ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили? Григорий видит судью и намеренно толкает его клюшкой»
24 октября, 17:22Видео
Назаров о «Шанхае»: «Китайский проект радует, рука Галлана заметна. После ребрендинга и трансферов команда стала реальной силой»
23 октября, 12:44
Главные новости
Плющев о кокаине у Ивана Морозова: «Бомжа из него делать не стоит. Нельзя ставить крест, каждый имеет шанс реабилитироваться»
13 минут назад
Овечкин о 1500 матчах в регулярках НХЛ: «Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде. Потребовалась удача, здоровье, доверие тренеров и руководства»
26 минут назад
«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)
49 минут назад
Губерниев о возвращении Ивана Морозова: «Он наркоман, раз принимал кокаин. Как пройдет лечение и выйдет чистым и шелковистым, можно будет куда-нибудь трудоустроиться»
сегодня, 12:11
Фетисов о трансляции Олимпиады-2026: «Не буду смотреть. Показывают даже ЧМ по хоккею, откуда нас выкинули – это безобразие»
сегодня, 11:58
Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»
сегодня, 11:29
НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» в единственном матче дня
сегодня, 11:07
Фетисов о стычке с участием Овечкина в игре «Вашингтона»: «Саша – настоящий русский богатырь, для него это ни о чем. Нужно заступаться за товарищей»
сегодня, 10:46
Плющев об отстранении Ивана Морозова за кокаин: «Человек употреблял, значит, для этого были условия. Он должен пожертвовать шалостями, если хочет вернуться»
сегодня, 10:32
Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное – здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»
сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября
38 минут назад
Если Кудашов, то Алексей или Артем? А Бут? Пока 73% за старших – а вы?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Защитник «Нью-Джерси» Пеши выбыл минимум на месяц из-за повреждения. Клуб также добавил Глэсса в список травмированных
сегодня, 11:45
«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:58
Беднар о 1-м голе Бардакова в НХЛ против «Нью-Джерси»: «Безусловно лучшая его игра, вся тройка выглядела фантастически»
сегодня, 10:20
Тарасов проиграл 3-й матч подряд за «Флориду». Вратарь отбил 15 бросков «Анахайма» из 17
сегодня, 09:35
Гранлунд пропустит минимум 2-3 недели из-за травмы. У форварда «Анахайма» 8 очков в 8 матчах сезона НХЛ
сегодня, 08:42
Третьяк о том, что Иван Морозов признал употребление кокаина: «Признание вины – это очень важно. Если он готов искупить эту ошибку на ледовой площадке, то молодец»
сегодня, 07:58
Олофссон с 3+2, Бедард с 3+1 и Айкел с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:45
Вратарь «Рейнджерс» Куик сделал 64-й шатаут за карьеру в НХЛ, отразив 23 броска «Ванкувера». Он делит с Лундквистом 17-е место в истории лиги по числу игр на ноль
сегодня, 07:10