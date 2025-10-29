Андрей Назаров: «КХЛ развивается, цены на билеты растут – российский хоккей и спорт вышли на пик популярности»

Андрей Назаров заявил, что российский хоккей вышел на пик популярности.

«В КХЛ каждый день очень много интересных матчей. Наконец-то у игроков, как говорят в хоккее, побежали ноги, сказывается короткая предсезонка. Теперь главное – не растерять форму на дистанции, регулярный чемпионат длинный. Неожиданных результатов, кстати, тоже хватает: достаточно посмотреть в турнирную таблицу.

Радует, что наша лига развивается, цены на билеты растут, спорт и российский хоккей вышли на пик своей популярности. Появляются внутренние звезды, которых нужно раскручивать с усиленной энергией. Растет молодежь, но и некоторые ветераны продолжают держать уровень. Отмечу и великолепную картинку, приятно смотреть матчи. На федеральном телевидении нужно показывать еще больше хоккея.

Похоже, после известного случая игроки в КХЛ перестали бить судей и сконцентрировались на результате и заброшенных шайбах, и это правильно. У каждого своя работа, все должны выполнять свои обязанности и уважать друг друга», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров .

Андрей Назаров: «КХЛ интенсивно развивается – не просто так сюда едут серьезные легионеры. Жить в России привлекательнее, чем в других странах. Иностранных специалистов не обмануть»