Овечкин о 1500 матчах в регулярках НХЛ: «Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде. Потребовалась удача, здоровье, доверие тренеров и руководства»
Александр Овечкин оценил свои 1500 матчей в регулярках НХЛ за «Вашингтон».
Юбилейной для 40-летнего россиянина стала игра с «Оттавой» (1:7).
– Когда вы начинали, думали ли, что 1500 матчей – это возможно?
– Нет, нет. Ни в коем случае.
– Какова была ваша цель тогда?
– Одна игра.
– Только семь игроков провели 1500 игр в одной команде. Что потребовалось для этого?
– Удача, здоровье, доверие тренеров и руководства – потребовалось все из этого. Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде.
Что касается здоровья, то я бы хотел, чтобы каждый мог достичь таких результатов, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное – здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
