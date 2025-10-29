Овечкин о 1500 матчах в регулярках НХЛ: «Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде. Потребовалась удача, здоровье, доверие тренеров и руководства»

Александр Овечкин оценил свои 1500 матчей в регулярках НХЛ за «Вашингтон».

Юбилейной для 40-летнего россиянина стала игра с «Оттавой» (1:7).

– Когда вы начинали, думали ли, что 1500 матчей – это возможно?

– Нет, нет. Ни в коем случае.

– Какова была ваша цель тогда?

– Одна игра.

– Только семь игроков провели 1500 игр в одной команде. Что потребовалось для этого?

– Удача, здоровье, доверие тренеров и руководства – потребовалось все из этого. Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде.

Что касается здоровья, то я бы хотел, чтобы каждый мог достичь таких результатов, – сказал форвард «Вашингтона » Александр Овечкин .

Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное – здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»