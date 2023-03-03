Орлов набрал 8 очков в 4 играх за «Бостон». Лишь у 2 защитников в истории НХЛ было больше на таком стартовом отрезке

Теги рейтинги Бостон Джо Корво Сергей Зубов НХЛ Дмитрий Орлов Фил Хаусли Пол Коффи Бобби Орр Хоккей

Дмитрий Орлов набрал 3+5 в первых 4 играх за «Бостон» – 3-й результат для защитников в НХЛ.

Сегодня россиянин набрал 3 (1+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Баффало» (7:1). 

Среди всех защитников в истории НХЛ в первых четырех матчах за ту или иную команду (необязательно с начала карьеры) больше очков набрали только двое – Гарри Кэмерон («Торонто», 1917/18, 14 очков) и Сергей Зубов («Питтсбург», 1995/96, 9). 

Орлов разделил 3-е место с 6 защитниками. Фил Хаусли попал в список дважды («Баффало», 1982/83, 8 очков в 4 играх и «Калгари», 1994/95, 8).

Также удачно начинали Бэйб Пратт («Торонто», 1942/43, 8), Бобби Орр («Чикаго», 1976/77, 8), Даг Кроссмэн («Айлендерс», 1988/89, 8), Пол Коффи («Детройт», 1992/93, 8), Джо Корво («Оттава», 2006/07, 8). 

11 комментариев

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гилберт
Хаусли уникум! С разницей в 12 сезонов!!!
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гилберт
Ай да Кэмерон!
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42mk@
Давненько такого не было в лиге.
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йозе марино
он вам не Чикран)
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Георгий Волков
Оррлов!
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Yaroslove
Орр и Оррлов в одной компании))
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йозе марино
Чикран то Чикран сё, вот вам топ защитник)
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FaithDevotion
Офигеть, уже 4 матча отбарабанить успел
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йозе марино
Чикран то Чикран сё, вот вам топ защитник)
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Фанат Ференцвароша
Маршанд с Пастой его прокачивают
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Фанат Ференцвароша
Маршанд с Пастой его
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