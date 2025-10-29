2

«Лада» подписала контракты с Бурдасовым и Сетдиковым до конца сезона

Антон Бурдасов и Никита Сетдиков перешли в «Ладу».

Соглашения с нападающими рассчитаны до конца сезона-2025/26.

В прошлом чемпионате они выступали за «Барыс». Бурдасов набрал 17 (12+5) очков за 53 матча в FONBET КХЛ, Сетдиков – 18 (9+9) баллов за 51 игру.

«Антон Бурдасов провел в КХЛ 801 матч, набрав 426 (220+206) очков. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2014/15, чемпион мира-2011 в составе молодежной сборной России.

Никита Сетдиков – бронзовый призер КХЛ (2015/16), серебряный призер первенства ВХЛ (2013/14). В КХЛ сыграл 297 матчей, в которых набрал 105 (42+63) очков.

Добро пожаловать в команду!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».

«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
переходы
logoНикита Сетдиков
logoЛада
logoКХЛ
logoАнтон Бурдасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)
сегодня, 12:22
Рыков подписал пробный контракт с «Трактором». Защитник сыграл 4 матча за «Ладу» в этом сезоне
27 октября, 13:01
«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон. У голкипера 0 побед в 3 играх и 86% сэйвов
23 октября, 08:50
Главные новости
У форварда «Салавата» Жаровского 1+2 в игре с «Адмиралом». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 12 очков в 12 матчах чемпионата КХЛ
9 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Барыс», «Салават Юлаев» играет с «Адмиралом», «Металлург» в гостях у «Ак Барса», СКА против «Сибири»
36 минут назадLive
Бабенко вошел в штаб СКА. Экс-тренер «Ак Барса» и «Витязя» играл за армейцев в сезоне-2008/09
39 минут назад
НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» в единственном матче дня
41 минуту назад
«Юта» продлила контракт с Кули на 8 лет и 80 млн долларов. У 21-летнего форварда 8+4 за 11 игр в этом сезоне
57 минут назад
Золотая медаль ЧМ-2009 выставлена на аукцион экс-генменеджером сборной России. Стартовая цена – 5 млн рублей
сегодня, 14:15
36-летний Андронов о карьере: «Пока не могу играть, накопились моменты со здоровьем. Не знаю, позволят ли они мне вернуться, но буду цепляться до последнего»
сегодня, 13:58
Как Овечкин развивает личный бренд
сегодня, 13:30Спецпроект
Плющев о кокаине у Ивана Морозова: «Бомжа из него делать не стоит. Нельзя ставить крест, каждый имеет шанс реабилитироваться»
сегодня, 12:58
Овечкин о 1500 матчах в регулярках НХЛ: «Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде. Потребовалась удача, здоровье, доверие тренеров и руководства»
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский об Овечкине и 900-й шайбе: «На него это не давит. Он первый и единственный, поэтому забьет этот гол. Все бывает в долгом хоккейном марафоне, пока не идет»
24 минуты назад
Фетисов о результативности Овечкина: «900-я шайба обязательно будет. У Саши достаточно терпения – он поймает момент и будет забивать»
сегодня, 14:28
Просветов отразил все 33 броска в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари». Суниев и Кузнецов забросили по шайбе
сегодня, 13:44
Нюландер о возвращении в «Торонто» после травмы: «Приходится с ней бороться. Все в порядке, но я предпочел бы не говорить об этом»
сегодня, 13:28
Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября
сегодня, 12:33
Если Кудашов, то Алексей или Артем? А Бут? Пока 73% за старших – а вы?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Защитник «Нью-Джерси» Пеши выбыл минимум на месяц из-за повреждения. Клуб также добавил Глэсса в список травмированных
сегодня, 11:45
«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:58
Беднар о 1-м голе Бардакова в НХЛ против «Нью-Джерси»: «Безусловно лучшая его игра, вся тройка выглядела фантастически»
сегодня, 10:20
Тарасов проиграл 3-й матч подряд за «Флориду». Вратарь отбил 15 бросков «Анахайма» из 17
сегодня, 09:35