«Лада» подписала контракты с Бурдасовым и Сетдиковым до конца сезона

Антон Бурдасов и Никита Сетдиков перешли в «Ладу».

Соглашения с нападающими рассчитаны до конца сезона-2025/26.

В прошлом чемпионате они выступали за «Барыс». Бурдасов набрал 17 (12+5) очков за 53 матча в FONBET КХЛ, Сетдиков – 18 (9+9) баллов за 51 игру.

«Антон Бурдасов провел в КХЛ 801 матч, набрав 426 (220+206) очков. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2014/15, чемпион мира-2011 в составе молодежной сборной России.

Никита Сетдиков – бронзовый призер КХЛ (2015/16), серебряный призер первенства ВХЛ (2013/14). В КХЛ сыграл 297 матчей, в которых набрал 105 (42+63) очков.

Добро пожаловать в команду!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады ».

«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)