Дмитрий Орлов: «Спасибо генменеджеру «Вашингтона», обменявшему меня в «Бостон». Это отличная команда»
Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от выступления за «Бостон».
Защитник набрал 8 (3+5) очков в первых 4 играх за клуб.
Матч с «Баффало» (7:1) стал для него первым на домашней арене «Бостона».
«Это была длинная неделя. Много эмоций. Спасибо генеральному менеджеру «Вашингтона» [Брайану Маклеллану], обменявшему меня в «Бостон». Это отличная команда. Именно поэтому они сейчас на первом месте.
Я счастлив быть здесь и просто стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре, проводить каждый матч, как будто это моя последняя игра, и получать от этого удовольствие», – сказал защитник «Бостона».
Орлов набрал 8 очков в 4 играх за «Бостон». Лишь у 2 защитников в истории НХЛ было больше на таком стартовом отрезке
Минус один орденоносец
...Но даже тут встречаются индивиды, которые вместо радости за Диму хейтят Ови, который якобы страшно угнетал экс-одноклубника😠