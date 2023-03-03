Дмитрий Орлов: «Спасибо генменеджеру «Вашингтона», обменявшему меня в «Бостон». Это отличная команда»

Теги Бостон Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов TD Garden Брайан Маклеллан Хоккей

Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от выступления за «Бостон».

Защитник набрал 8 (3+5) очков в первых 4 играх за клуб.

Матч с «Баффало» (7:1) стал для него первым на домашней арене «Бостона».

«Это была длинная неделя. Много эмоций. Спасибо генеральному менеджеру «Вашингтона» [Брайану Маклеллану], обменявшему меня в «Бостон». Это отличная команда. Именно поэтому они сейчас на первом месте.

Я счастлив быть здесь и просто стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре, проводить каждый матч, как будто это моя последняя игра, и получать от этого удовольствие», – сказал защитник «Бостона».

Орлов набрал 8 очков в 4 играх за «Бостон». Лишь у 2 защитников в истории НХЛ было больше на таком стартовом отрезке

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Фак зе бостон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бакин
Ответ Crenk
Кроме Овецкина Минус один орденоносец
овеЦкин дальше можно не читать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
это такой троллинг от Орлова?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Для защитника такая результативность это просто здорово! Давай Дима,продолжай в том же духе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
Ответ Fart1988 Анодин
Мне кажется от этой сделки выиграли все.
Кроме Овецкина
Минус один орденоносец
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
главное самому темп не сбавить, а то после ухода эмоций мб и мегаформа испарится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Константинов
Ответ nnp165
Вот, кстати, впервые задумался, может от Овечкина и впрямь не только польза Вашингтону? Орлову, похоже, не получилось из-за этого раскрыться, банально праворукий пакмувер под Овечкина нужен, леворуких по остаточному принципу.
Если бы Митяй был бы праворуким, то он бы набирал раза в два больше очков за счет большинства и никуда бы его не меняли.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Исаев
Желаю Дмитрию продолжить наслаждаться игрой и выпить с крысом из чашки!!! Молодчага!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ni
Спасибо так спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Кукурузо
уровень у орла слишком высокий, чтобы на шурку шестерить всю карьеру. Ещё бы Оши освободить из этой клоаки ...😬
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nnp165
Вот, кстати, впервые задумался, может от Овечкина и впрямь не только польза Вашингтону? Орлову, похоже, не получилось из-за этого раскрыться, банально праворукий пакмувер под Овечкина нужен, леворуких по остаточному принципу.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Бразаускас
Сокол ты, Орлов, сокол! Хотя не, целый птеранодон.
...Но даже тут встречаются индивиды, которые вместо радости за Диму хейтят Ови, который якобы страшно угнетал экс-одноклубника😠
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fart1988 Анодин
Мне кажется от этой сделки выиграли все.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ферзь на р1
Хорош Димон тролит столичных))
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Бразаускас
Кладет как мегаскорер. Молодец, Дима
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antistar-Z
Орёл, расправил крылья! Лети высоко!
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
topsatan
Плюнул вшам в лицо так плюнул)
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivany4
освободился от гнета амбасадорскава и вон как раскрылся
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cuore Sportivo
Видно по Диману, что рад, что убежал с вашингтоновского дна, которое топит санька шубский)
+9
-14
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Симонов
Норм,не останавливайся!
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий