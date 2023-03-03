Дмитрий Орлов: «Спасибо генменеджеру «Вашингтона», обменявшему меня в «Бостон». Это отличная команда»

поделился впечатлениями от выступления за «Бостон».

Защитник набрал 8 (3+5) очков в первых 4 играх за клуб.

Матч с «Баффало» (7:1) стал для него первым на домашней арене «Бостона».

«Это была длинная неделя. Много эмоций. Спасибо генеральному менеджеру « » [ ], обменявшему меня в «Бостон». Это отличная команда. Именно поэтому они сейчас на первом месте.

Я счастлив быть здесь и просто стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре, проводить каждый матч, как будто это моя последняя игра, и получать от этого удовольствие», – сказал защитник «Бостона».

Орлов набрал 8 очков в 4 играх за «Бостон». Лишь у 2 защитников в истории НХЛ было больше на таком стартовом отрезке