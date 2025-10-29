Защитник «Нью-Джерси» Пеши выбыл минимум на месяц из-за повреждения. Клуб также добавил Глэсса в список травмированных
Защитник «Нью-Джерси» Бретт Пеши выбыл минимум на месяц из-за травмы.
30-летний хоккеист досрочно завершил матч регулярного чемпионата с «Колорадо» (26 октября), заблокировав бросок в первом периоде. Сообщается, что у Пеши повреждение верхней части тела.
В текущем сезоне он провел 9 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 2».
«Нью-Джерси» также перевел форварда Коди Глэсса в список травмированных. Он не играет с 22 октября из-за травмы нижней части тела.
В этой регулярке на счету 26-летнего нападающего 2 шайбы в 6 матчах и полезность «плюс 2».
Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
Брылин о переломе кисти у Дадонова: «Трещина, скорее всего. Понадобится месяц на восстановление»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Аманды Штейн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости