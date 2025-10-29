Защитник «Нью-Джерси» Пеши выбыл минимум на месяц из-за повреждения. Клуб также добавил Глэсса в список травмированных

Защитник «Нью-Джерси» Бретт Пеши выбыл минимум на месяц из-за травмы.

30-летний хоккеист досрочно завершил матч регулярного чемпионата с «Колорадо» (26 октября), заблокировав бросок в первом периоде. Сообщается, что у Пеши повреждение верхней части тела.

В текущем сезоне он провел 9 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 2».

«Нью-Джерси » также перевел форварда Коди Глэсса в список травмированных. Он не играет с 22 октября из-за травмы нижней части тела.

В этой регулярке на счету 26-летнего нападающего 2 шайбы в 6 матчах и полезность «плюс 2».

