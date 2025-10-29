Тарасов проиграл 3-й матч подряд за «Флориду». Вратарь отбил 15 бросков «Анахайма» из 17

Даниил Тарасов проиграл третий матч подряд за «Флориду».

«Пантерс» уступили «Анахайму » (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата НХЛ . Российский голкипер отразил 15 бросков в створ из 17.

У Тарасова 3 поражения в 3 играх текущего сезона при 88,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,64.

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 1,05 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.