Дементьев об Орлове: «Полузащитник современного хоккея. Не видел ограничений в игре Дмитрия в «Вашингтоне» со стороны тренеров»
Алексей Дементьев оценил игру Дмитрия Орлова в составе «Бостона».
Защитник набрал 8 (3+5) очков в первых четырех играх за клуб.
– То, что показывает Дмитрий Орлов в «Бостоне», меня не удивляет. Я ожидал от него такой игры.
Очень рад, что тренер не ограничивает Орлова в его возможностях, а это быстрое катание, подключение в атаку. Он такой полузащитник современного хоккея.
С такой игрой он ценен для «Бостона» не только в этом сезоне, но и в будущем. Рад за Дмитрия. Дай Бог ему здоровья и сил, чтобы продолжать так же играть.
– В «Вашингтоне» у него было возможности настолько ярко реализовать себя?
– Я не видел никаких ограничений в игре Орлова в «Вашингтоне» со стороны любых тренеров, которые там работали.
Бывает, что после перехода в новый клуб игроку дают несвойственные ему задания.
Но, как я понял, в «Бостоне» Орлову сказали играть так, как он умеет, и делать то, что всегда делал, – сказал хоккейный агент.
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