Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября
Максим Шабанов пропустит еще минимум 2 матча «Айлендерс» из-за травмы.
Российский нападающий не участвовал в трех последних играх регулярного чемпионата НХЛ из-за повреждения верхней части тела.
Он не присоединится к «Айлендерс» до конца выездной серии. Отмечается, что Шабанов еще не возобновил полноценные тренировки.
В текущем сезоне он провел 6 матчей и набрал 3 (1+2) при полезности «минус 3» и 11:43 в среднем на льду.
Сорокин продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 7 со старта сезона, отразив 17 бросков «Бостона» из 21. У него 86,9% сэйвов на отрезке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Rotowire
