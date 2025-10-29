Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября

Максим Шабанов пропустит еще минимум 2 матча «Айлендерс» из-за травмы.

Российский нападающий не участвовал в трех последних играх регулярного чемпионата НХЛ из-за повреждения верхней части тела.

Он не присоединится к «Айлендерс » до конца выездной серии. Отмечается, что Шабанов еще не возобновил полноценные тренировки.

В текущем сезоне он провел 6 матчей и набрал 3 (1+2) при полезности «минус 3» и 11:43 в среднем на льду.

Сорокин продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 7 со старта сезона, отразив 17 бросков «Бостона» из 21. У него 86,9% сэйвов на отрезке