Третьяк о студенческом хоккее: «Даем возможность тренировать характер, волю к победе. Эти качества необходимы всем гражданам России»

высказался о студенческом хоккее в России.

Президент ФХР выступил на церемонии открытия студенческого турнира «Кубок ректора МГИМО», который состоялся на Красной Площади на льду «ГУМ-катка».

«Работа над студенческим хоккеем – очень важное направление деятельности. Мы даем возможность вести здоровый образ жизни, тренировать не только спортивные навыки, но и характер, волю к победе, умение работать в команде и на благо команды. Эти качества необходимы не только спортсменам, но и всем соотечественникам, всем гражданам нашей страны.

Чем больше внимание уделяется студенческому хоккею – тем больше растет массовость. В соревнованиях СХЛ уже участвуют более 80 команд, это более 2500 студентов. Сильнейшие выступают в чемпионате СХЛ, второй большой турнир – первенство. Растет не только количество участников, но и число вовлеченных в студенческий хоккей регионов, их уже 32.

Во многих региональных центрах проводятся открытые тренировки, выставочные матчи. Например, Кубок открытия между сборными разных федеральных округов и двух столиц. А также Матч звезд СХЛ, который принимали самые разные города – от Москвы и Санкт-Петербурга до Тюмени и Челябинска.

Все матчи чемпионата СХЛ транслируются в интернете. Продвижение хоккея в студенческой среде способствует популяризации нашего вида спорта, дает игровую практику выпускникам ДЮСШ, не попавшим в профессионалы. Известны случаи, когда ярких игроков из СХЛ приглашали команды Молодежной хоккейной лиги. Это хорошая возможность для повышения спортивного мастерства», – заявил президент ФХР.