Третьяк о студенческом хоккее: «Даем возможность тренировать характер, волю к победе. Эти качества необходимы всем гражданам России»

Теги ФХР Владислав Третьяк МХЛ ЗОЖ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о студенческом хоккее в России.

Президент ФХР выступил на церемонии открытия студенческого турнира «Кубок ректора МГИМО», который состоялся на Красной Площади на льду «ГУМ-катка».

«Работа над студенческим хоккеем – очень важное направление деятельности. Мы даем возможность вести здоровый образ жизни, тренировать не только спортивные навыки, но и характер, волю к победе, умение работать в команде и на благо команды. Эти качества необходимы не только спортсменам, но и всем соотечественникам, всем гражданам нашей страны.

Чем больше внимание уделяется студенческому хоккею – тем больше растет массовость. В соревнованиях СХЛ уже участвуют более 80 команд, это более 2500 студентов. Сильнейшие выступают в чемпионате СХЛ, второй большой турнир – первенство. Растет не только количество участников, но и число вовлеченных в студенческий хоккей регионов, их уже 32.

Во многих региональных центрах проводятся открытые тренировки, выставочные матчи. Например, Кубок открытия между сборными разных федеральных округов и двух столиц. А также Матч звезд СХЛ, который принимали самые разные города – от Москвы и Санкт-Петербурга до Тюмени и Челябинска.

Все матчи чемпионата СХЛ транслируются в интернете. Продвижение хоккея в студенческой среде способствует популяризации нашего вида спорта, дает игровую практику выпускникам ДЮСШ, не попавшим в профессионалы. Известны случаи, когда ярких игроков из СХЛ приглашали команды Молодежной хоккейной лиги. Это хорошая возможность для повышения спортивного мастерства», – заявил президент ФХР.

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10 комментариев

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Togliattinec
Ответ Алекс Я
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Нет, за глупые и пафосные слова, которые Третьяк несёт в каждом интервью.
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astapenkos
За этот комент заблочат
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Алекс Я
Ответ Togliattinec
Не все равно становится, когда приходят персонажи на каждую такую ветку, и оправдывают любые слова и поступки чинуш)
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Джесси Пинкман
Ответ Алекс Я
Достали вы уже.организована Студенческая лига ,что в этом плохого?или вам все равно,на автомате -если что то связано с Третьяком значит плохо?
Эта говорящая голова лепит все в кучу. Студенческая лига, но он везде сует патриотизм и прочую хрень.
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Togliattinec
Ответ Алекс Я
Достали вы уже.организована Студенческая лига ,что в этом плохого?или вам все равно,на автомате -если что то связано с Третьяком значит плохо?
Не все равно становится, когда приходят персонажи на каждую такую ветку, и оправдывают любые слова и поступки чинуш)
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Blackoman 2.0
А по моему задача в России сейчас вырастить бесхарактерных людей
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каток Третьяка
а катки будут построены в рамках данной программы?
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Белый офицер
Ответ Джесси Пинкман
Достал уже с этой патриотической показухой. Патриотизм не так воспитывается.
Что бы верхушка жировала с яхтами и дворцами остальное населении должно быть патриотами.
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Алекс Я
Ответ Джесси Пинкман
Достал уже с этой патриотической показухой. Патриотизм не так воспитывается.
Достали вы уже.организована Студенческая лига ,что в этом плохого?или вам все равно,на автомате -если что то связано с Третьяком значит плохо?
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ɔculpa
Когда уже эти черти перестанут учить людей жизни.
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Джесси Пинкман
Достал уже с этой патриотической показухой. Патриотизм не так воспитывается.
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