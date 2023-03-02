Третьяк о рекорде Бобровского по победам: «Он стабильный вратарь, на протяжении долгих лет достойно выступает»

Теги ФХР Флорида Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Третьяк поздравил Сергея Бобровского с рекордом по числу побед в НХЛ среди россиян.

– Бобровский стал лучшим в истории НХЛ среди российских вратарей по количеству побед.

– Я его уже поздравил. Действительно, он стабильный вратарь. Так стабильные вратари и определяются.

Можно один-два года сыграть, провести один турнир и не так сильно показывать свое мастерство. А Бобровский на протяжении долгих лет достойно выступает. Я его поздравляю. Надеюсь, он в дальнейшем будет радовать нас своими победами, – сказал президент ФХР.

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