Третьяк о КХЛ: «Наши люди не привыкли ходить три раза в неделю на хоккей. Оттого и такая посещаемость»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал свои слова об ухудшении посещаемости в КХЛ.

«Сейчас в КХЛ действительно много матчей. Наши люди правда не привыкли ходить три раза в неделю на хоккей. Это естественно.

Оттого и такая посещаемость», – заявил президент ФХР.

Третьяк о посещаемости матчей КХЛ: «Не каждая жена отпустит своего мужчину на хоккей три-четыре раза в неделю»

Средняя посещаемость регулярки КХЛ – 5438 зрителей. Хуже было только в дебютном и ковидных сезонах

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12 комментариев

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Александр Филиппов
А ещё наши привыкли пить и курить. И матом ругаться. Надо обстановку видать Владислав сделать более для "нашего человека" более подходящую. (Утрирую конечно)
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Andrey w
А почему в Нижнем , Омске посещаемость более 90% ? А почему в Нхл посещаемость более 90% при более матчей ? Ответ МАРКЕТИНГ ! Честно для кого эти ответы для людей за 65+ лет ?
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Кеша
Вы уж определитесь наши люди не привыкли или наших людей жены не отпускают 3-4 разв в неделю . А то я начинаю путаться .
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Александр
Хоккейная терешкова, все уважение на старости лет просрал.
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Ми Ша
У наших людей денег нет,Владик. Наши люди привыкли вкалывать за копейки. Жируют за их счёт депутаты криворукие.Глупее высказывания от тебя трудно придумать. Не привыкли на хоккей ходить, то есть культурно отдыхать … Это как? Не пойду на хоккей, лучше Соловьёва посмотрю по тв, так что ли?
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Сергей Орлов
Раньше почему-то ходили)
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2hsjck49rf
Конечно, особенно в 15-ти миллионной Москве не привыкли люди, Спартак полный мегаспорт собрать не может и билеты по 500-1000₽, по цене двух кофе московских… может это потому, что хоккей не очень? Или настроение не очень у людей…
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Alex Rhea
Я бы с удовольствием сходил бы на хоккейную лигу чемпионов, которую наши клубы высокомерно игнорировали все эти годы.
Абсолютно нет никакой уверенности, что там была бы победа.
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Alex Rhea
Неинтересная лига, если честно. Последние года 4-5 вообще не слежу, хотя раньше было интересно. Я как-то надеялся, что будут чешские, финские, шведские, латвийские, словацкие да даже норвежские, мб швейцарские даже команды. Тогда крутая лига была бы.
А следить за барахтаниями Яшкина, который вылетел из 4 звена Вашингтона или за старым Радуловым интереса нет никакого, а уж тем более смотреть.
Нет ни одного шанса, что я, человек который любит хоккей и смотрит/следит за НХЛ и международными матчами сборных, посмотрит хоть одну игру плей-офф, а уж тем более на стадион явится
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Pertinax Gandi
И в булочную на такси наши люди не ездят.
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Георгий Волков
Люди в фхр работать не привыкли, раз в год арену на автазе перед Новым годом собрать не могут, тоже жены не отпускают на хоккей?
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Владислав88
А потому что им отвели жить на МРОТ, и стоимость билетов на футбол-хоккей в МРОТ никто не включал?
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