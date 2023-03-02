Третьяк о КХЛ: «Наши люди не привыкли ходить три раза в неделю на хоккей. Оттого и такая посещаемость»

прокомментировал свои слова об ухудшении посещаемости в КХЛ.

«Сейчас в КХЛ действительно много матчей. Наши люди правда не привыкли ходить три раза в неделю на хоккей. Это естественно.

Оттого и такая посещаемость», – заявил президент .

Третьяк о посещаемости матчей КХЛ: «Не каждая жена отпустит своего мужчину на хоккей три-четыре раза в неделю»

Средняя посещаемость регулярки КХЛ – 5438 зрителей. Хуже было только в дебютном и ковидных сезонах