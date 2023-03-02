Третьяк о КХЛ: «Наши люди не привыкли ходить три раза в неделю на хоккей. Оттого и такая посещаемость»
Владислав Третьяк прокомментировал свои слова об ухудшении посещаемости в КХЛ.
«Сейчас в КХЛ действительно много матчей. Наши люди правда не привыкли ходить три раза в неделю на хоккей. Это естественно.
Оттого и такая посещаемость», – заявил президент ФХР.
Третьяк о посещаемости матчей КХЛ: «Не каждая жена отпустит своего мужчину на хоккей три-четыре раза в неделю»
Средняя посещаемость регулярки КХЛ – 5438 зрителей. Хуже было только в дебютном и ковидных сезонах
Абсолютно нет никакой уверенности, что там была бы победа.
А следить за барахтаниями Яшкина, который вылетел из 4 звена Вашингтона или за старым Радуловым интереса нет никакого, а уж тем более смотреть.
Нет ни одного шанса, что я, человек который любит хоккей и смотрит/следит за НХЛ и международными матчами сборных, посмотрит хоть одну игру плей-офф, а уж тем более на стадион явится