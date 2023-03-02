Третьяк о поражениях команд с высоким посевом: «Удивительные и неожиданные результаты! Это еще раз говорит о том, что плей-офф – особые соревнования»

поделился мыслями о результатах первого дня плей-офф-2023.

Все команды с высоким посевом проиграли свои матчи. СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Салават Юлаев» – «Адмиралу» (1:2 ОТ), «Ак Барс» потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ), «Локомотив» – от «Витязя» (0:1 ОТ).

«Удивительные и неожиданные результаты! Я знал, что все матчи будут напряженными.

Это плей-офф, там всегда напряженная борьба. Но то, что все четыре команды по рангу выше проиграли свои матчи... Это еще раз говорит о том, что плей-офф – особые соревнования. К ним надо готовиться соответствующе», – заявил президент .