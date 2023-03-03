Макдэвид, Маккиннон и Улльмарк – звезды февраля в НХЛ
Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Линус Улльмарк – звезды февраля в НХЛ.
Лига назвала звезд второго месяца года.
Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 23 (9+14) очками в 11 матчах.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 17 (9+8) очками в 10 играх.
Третья звезда – вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, одержавший 6 побед в 6 матчах (94,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,79) и забивший гол в матче с «Ванкувером».
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