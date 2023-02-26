Вратарь «Бостона» Улльмарк забил «Ванкуверу», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в НХЛ с 2020 года

Теги Бостон Ванкувер НХЛ Линус Улльмарк Хоккей

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк забил гол в матче с «Ванкувером».

Шведский голкипер «Брюинс» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата против «Кэнакс» (3:1), поразив пустые ворота. 

Гол вратаря в НХЛ зафиксирован впервые с января 2020 года, когда Пекка Ринне поразил пустые ворота «Чикаго». 

Улльмарк в этом матче отразил 26 бросков из 27, одержал 30-ю победу в сезоне (лучший текущий показатель в лиге) и был признан первой звездой. 

Вратарь «Бостона» играет на уровне пикового Гашека. И это в самый результативный сезон за 30 лет!

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джесси Пинкман
Кэф 1000 изи 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Безуглый
Сезон жизни у Линуса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathspell Omega
Ну это точно "Везина"....
Во прет в этом сезоне этому шведу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камаз Отходов
Бросок, моё почтение.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stormbringer
Это уже чит-мод какой-то)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Ответ Павел Зарубин
Похоже вопрос с Везиной закрыт.
Главная интрига - сколько первых мест получит)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Похоже вопрос с Везиной закрыт.
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий