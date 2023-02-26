Вратарь «Бостона» Улльмарк забил «Ванкуверу», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в НХЛ с 2020 года
Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк забил гол в матче с «Ванкувером».
Шведский голкипер «Брюинс» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата против «Кэнакс» (3:1), поразив пустые ворота.
Гол вратаря в НХЛ зафиксирован впервые с января 2020 года, когда Пекка Ринне поразил пустые ворота «Чикаго».
Улльмарк в этом матче отразил 26 бросков из 27, одержал 30-ю победу в сезоне (лучший текущий показатель в лиге) и был признан первой звездой.
Вратарь «Бостона» играет на уровне пикового Гашека. И это в самый результативный сезон за 30 лет!
Во прет в этом сезоне этому шведу!