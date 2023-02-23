Макдэвид – лучший центрфорвард в НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 4-й. ESPN подвел итоги опроса игроков, тренеров и генменеджеров

Представители клубов назвали лучших центральных нападающих лиги.

Издание ESPN проводило опросы в течение двух последних месяцев. Респондентам предложили составить личный рейтинг игроков на позиции центрфорварда, вингера, защитника и вратаря на основе заранее определенного списка из 25-35 лучших игроков на каждой позиции. Игрокам, попавшим в топ-10 по результатам каждого опроса, присваивался балл: игрок, занявший 1-е место, получал 10 очков, тот, кто занял 2-е место, – 9 баллов и так далее.

В опросах приняли участие 10 игроков НХЛ – шесть из Восточной конференции, четыре из Западной – а также 10 человек из отделов хоккейных операций команд, включая троих тренеров и троих генменеджеров.

Итоговый рейтинг центрфорвардов выглядит следующим образом:

1. («Эдмонтон») – 200 баллов;

2. (« ») – 167;

3. («Колорадо») – 130;

4. Сидни Кросби («Питтсбург») – 104;

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 103;

6. Александр Барков («Флорида») – 90;

7. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») – 79;

8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») – 46;

9. Патрис Бержерон («Бостон») – 39;

10. Тейдж Томпсон («Баффало») – 28.