Макдэвид – лучший центрфорвард в НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 4-й. ESPN подвел итоги опроса игроков, тренеров и генменеджеров
Представители клубов НХЛ назвали лучших центральных нападающих лиги.
Издание ESPN проводило опросы в течение двух последних месяцев. Респондентам предложили составить личный рейтинг игроков на позиции центрфорварда, вингера, защитника и вратаря на основе заранее определенного списка из 25-35 лучших игроков на каждой позиции. Игрокам, попавшим в топ-10 по результатам каждого опроса, присваивался балл: игрок, занявший 1-е место, получал 10 очков, тот, кто занял 2-е место, – 9 баллов и так далее.
В опросах приняли участие 10 игроков НХЛ – шесть из Восточной конференции, четыре из Западной – а также 10 человек из отделов хоккейных операций команд, включая троих тренеров и троих генменеджеров.
Итоговый рейтинг центрфорвардов выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 200 баллов;
2. Остон Мэттьюс («Торонто») – 167;
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 130;
4. Сидни Кросби («Питтсбург») – 104;
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 103;
6. Александр Барков («Флорида») – 90;
7. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») – 79;
8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») – 46;
9. Патрис Бержерон («Бостон») – 39;
10. Тейдж Томпсон («Баффало») – 28.
У канадцев просто запредельно невероятная центральная ось
МакДэвид
Кросби
МакКиннон
Бержерон
Пойнт
Шайфли
Кутюрье
О’Райлли
И еще с десяток других
Но все это хрень конечно, ибо уже 8 лет, лучшие хоккеисты мира нигде не собираются по национальному признаку
почему этого усача во всех рейтингах ставят вторым после макдевида?
Он даже в своей команде только лишь 4-й по очкам.