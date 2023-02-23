Макдэвид – лучший центрфорвард в НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 4-й. ESPN подвел итоги опроса игроков, тренеров и генменеджеров

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Представители клубов НХЛ назвали лучших центральных нападающих лиги.

Издание ESPN проводило опросы в течение двух последних месяцев. Респондентам предложили составить личный рейтинг игроков на позиции центрфорварда, вингера, защитника и вратаря на основе заранее определенного списка из 25-35 лучших игроков на каждой позиции. Игрокам, попавшим в топ-10 по результатам каждого опроса, присваивался балл: игрок, занявший 1-е место, получал 10 очков, тот, кто занял 2-е место, – 9 баллов и так далее.

В опросах приняли участие 10 игроков НХЛ – шесть из Восточной конференции, четыре из Западной – а также 10 человек из отделов хоккейных операций команд, включая троих тренеров и троих генменеджеров.

Итоговый рейтинг центрфорвардов выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 200 баллов;

2. Остон МэттьюсТоронто») – 167;

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 130;

4. Сидни Кросби («Питтсбург») – 104;

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 103;

6. Александр Барков («Флорида») – 90;

7. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») – 79;

8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») – 46;

9. Патрис Бержерон («Бостон») – 39;

10. Тейдж Томпсон («Баффало») – 28.

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10 комментариев

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bad_bear
Ответ Фанат спорта01
Мэттьюс второй? почему этого усача во всех рейтингах ставят вторым после макдевида? Он даже в своей команде только лишь 4-й по очкам.
а ты о классе игрока судишь только по набранным очкам? 🤔 если так, тогда всё понятно 🤷‍♂️
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waleri
Ответ Febanacci-88
У нас лютая вратарская бригада У канадцев просто запредельно невероятная центральная ось МакДэвид Кросби МакКиннон Бержерон Пойнт Шайфли Кутюрье О’Райлли И еще с десяток других Но все это хрень конечно, ибо уже 8 лет, лучшие хоккеисты мира нигде не собираются по национальному признаку
Две ОИ подряд (Ванкувер и Сочи) все наглядно показали кто есть кто.
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Jhon Jhon
Ответ Febanacci-88
У нас лютая вратарская бригада У канадцев просто запредельно невероятная центральная ось МакДэвид Кросби МакКиннон Бержерон Пойнт Шайфли Кутюрье О’Райлли И еще с десяток других Но все это хрень конечно, ибо уже 8 лет, лучшие хоккеисты мира нигде не собираются по национальному признаку
А зачем им собираться по национальному признаку? Что это даёт кроме политики в спорте? Все звёзды это продукты НХЛ, а не отдельных стран.
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Фанат спорта01
Ответ MrManchester
он как бы действующий обладатель Харта.
ну так это было в прошлом году,а в нынешнем он не должен быть 2-м.
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Garikus89
Ответ Фанат спорта01
Мэттьюс второй? почему этого усача во всех рейтингах ставят вторым после макдевида? Он даже в своей команде только лишь 4-й по очкам.
Потому что гмы и прочие люди из хоккея смотрят хоккей глазами)
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MrManchester
Ответ Фанат спорта01
Мэттьюс второй? почему этого усача во всех рейтингах ставят вторым после макдевида? Он даже в своей команде только лишь 4-й по очкам.
он как бы действующий обладатель Харта.
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Orion_17
Кросби уже не принцесска для канадцев? Неблагодарные))
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hhlg
Кросби даже на пенсии у пруда будет в 5. Какой позор ;)
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Febanacci-88
У нас лютая вратарская бригада
У канадцев просто запредельно невероятная центральная ось

МакДэвид
Кросби
МакКиннон
Бержерон
Пойнт
Шайфли
Кутюрье
О’Райлли

И еще с десяток других

Но все это хрень конечно, ибо уже 8 лет, лучшие хоккеисты мира нигде не собираются по национальному признаку
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Фанат спорта01
Мэттьюс второй?
почему этого усача во всех рейтингах ставят вторым после макдевида?
Он даже в своей команде только лишь 4-й по очкам.
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0
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