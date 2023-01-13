Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи», Овечкин – 4-й, Кучеров – 5-й (NHL.com)

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Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам половины сезона.

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование, чтобы определить кандидатов на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате. 

В опросе приняли участие 14 авторов сайта, каждый называл свою пятерку претендентов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. 

Лидером стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 61 балл (11 первых мест). Второе место занял форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (36 баллов, 1 первое место), третье – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон (30). 

В топ-5 также вошли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (26 баллов, 2 первых места) и форвард «Тампы» Никита Кучеров (8). 

Кроме них, были упомянуты форвард Давид Пастрняк («Бостон», 7), форвард Микко Рантанен («Колорадо», 6), форвард Сидни Кросби («Питтсбург», 6), форвард Митч Марнер («Торонто», 6), форвард Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 5), форвард Кирилл КапризовМиннесота», 5), вратарь Линус Улльмарк («Бостон», 4), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 4), вратарь Коннор Хеллибак («Виннипег», 1). 

4 комментария

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Диандерталец
МакДэвид, кстати, повторил рекорд Гретцки для игроков возрастом до 26 лет. Это, я напомню скейтерам, было во времена, когда "любой мог столько же статы набивать, потому что вратари дырявые были, а защита вообще никакая"!
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Проказник Кравец
Ответ Crenk
Но Капризов может побороться
Капризов, который набрал на 28 очков меньше, может побороться, как и Свешников также )))),
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Crenk
Ответ Проказник Кравец
Однозначно Макдавид.
Но Капризов может побороться
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-2
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Проказник Кравец
Однозначно Макдавид.
+1
0
+1
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