Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи», Овечкин – 4-й, Кучеров – 5-й (NHL.com)

– главный претендент на «Харт Трофи» по итогам половины сезона.

Официальный сайт провел предварительное голосование, чтобы определить кандидатов на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

В опросе приняли участие 14 авторов сайта, каждый называл свою пятерку претендентов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером стал капитан « » Коннор Макдэвид – 61 балл (11 первых мест). Второе место занял форвард « » Джейсон Робертсон (36 баллов, 1 первое место), третье – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон (30).

В топ-5 также вошли капитан « » (26 баллов, 2 первых места) и форвард « » (8).

Кроме них, были упомянуты форвард Давид Пастрняк («Бостон», 7), форвард Микко Рантанен («Колорадо», 6), форвард Сидни Кросби («Питтсбург», 6), форвард Митч Марнер («Торонто», 6), форвард Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 5), форвард (« », 5), вратарь Линус Улльмарк («Бостон», 4), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 4), вратарь Коннор Хеллибак («Виннипег», 1).