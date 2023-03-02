Владимир Тарасенко: «Кэйн – отличный хоккеист, у меня была возможность играть против него последние 11 лет. Он сделает «Рейнджерс» сильнее»
Владимир Тарасенко поделился мнением о форварде Патрике Кэйне.
1 марта «Рейнджерс» объявили о переходе игрока.
«Он отличный игрок, у меня была возможность играть против него последние 11 лет. Вероятно, иногда даже слишком часто.
Очень хорошо, что он присоединяется к нашей команде, он сделает команду сильнее. В конце концов, все думают об одной цели, он поможет нам достичь ее», – сказал нападающий «Рейнджерс».
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