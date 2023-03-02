Владимир Тарасенко: «Кэйн – отличный хоккеист, у меня была возможность играть против него последние 11 лет. Он сделает «Рейнджерс» сильнее»

Теги Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко поделился мнением о форварде Патрике Кэйне.

1 марта «Рейнджерс» объявили о переходе игрока.

«Он отличный игрок, у меня была возможность играть против него последние 11 лет. Вероятно, иногда даже слишком часто.

Очень хорошо, что он присоединяется к нашей команде, он сделает команду сильнее. В конце концов, все думают об одной цели, он поможет нам достичь ее», – сказал нападающий «Рейнджерс».

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5 комментариев

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Посторонним В
Чегооо? А как они еще и Кэйна урвали??
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Stigmata
Помню ПО-2014 и серию с Сент-Луисом, там полутравмированный Тарасенко чуть ли не в одиночку тащил в последних матчах. Хорошая была заруба
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The world champion 1998
Отличный! Даже, считаю, посильнее Вовы, хотя и он далеко не промах.
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Mikl_5555
неплохой состав для победы в кс
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See what
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