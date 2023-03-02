Владимир Тарасенко: «Кэйн – отличный хоккеист, у меня была возможность играть против него последние 11 лет. Он сделает «Рейнджерс» сильнее»

поделился мнением о форварде .

1 марта «Рейнджерс» объявили о переходе игрока.

«Он отличный игрок, у меня была возможность играть против него последние 11 лет. Вероятно, иногда даже слишком часто.

Очень хорошо, что он присоединяется к нашей команде, он сделает команду сильнее. В конце концов, все думают об одной цели, он поможет нам достичь ее», – сказал нападающий « ».