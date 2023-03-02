Артемий Панарин: «Тарасенко переживал за свою игру. Я рад за него сегодня, он очень помог нам в матче с «Филадельфией»

Теги Рейнджерс НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин прокомментировал выступление Владимира Тарасенко в игре с «Филадельфией».

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу в овертайме матча против «Флайерс» (3:2 ОТ). Также в его активе 2 результативные передачи. В 10 матчах за клуб из Нью-Йорка у Тарасенко 7 (3+4) баллов.

«Раньше он не чувствовал себя по-настоящему уверенно. Он переживал за свою игру.

Он хотел показывать себя с лучшей стороны в каждой игре, поэтому я рад за него сегодня. Он нам очень помог», – сказал нападающий «Рейнджерс».

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14 комментариев

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Джони Рио
Ответ 2hsjck49rf
Артемий не так внимательно смотрел игру как ты просто!
Ну, на кнопочной Нокиа особо ничего и не увидишь :)
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владимир 73
Ответ Andrey Wolf
Ты то когда играть начнёшь, Тёма? Руководство клуба стелется перед тобой, не только жирный контракт платят, ещё и меняют народ под тебя! Начинай играть как звезда, прекращай кататься по арене как середняк из 3го звена!
А пасы просто конфетки раздаёт, забивай не хочу, сейчас с Кейном химия будет
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Andrey Wolf
Ты то когда играть начнёшь, Тёма? Руководство клуба стелется перед тобой, не только жирный контракт платят, ещё и меняют народ под тебя! Начинай играть как звезда, прекращай кататься по арене как середняк из 3го звена!
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TR31HK
Артемий такую атмосферу создаёт, Дружескую и Человеческую!!! Спасибо! И С Владимиром, и с Патриком, и в команде полностью. Может на капитана и не тянет, это команде решать, но Артемий точно ДУША команды!!!!
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Fart1988 Анодин
Ответ SmilingBy
А кто бы из них был центром?)
Тарасенко)
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Марк Марк
Ответ SmilingBy
А кто бы из них был центром?)
И Зиба с Крайдсом на синей)))
+4
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+4
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rent56
Ответ Rodgeras
Кейн
А кто обороняться то будет?)
+1
0
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Rodgeras
Ответ SmilingBy
А кто бы из них был центром?)
Кейн
+1
-1
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SmilingBy
Ответ Rodgeras
А вообще б я посмотрел на тройку Панарин-Кейн-Тарасенко! Это было бы нечто!
А кто бы из них был центром?)
+11
0
+11
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Rodgeras
Ответ Ферзь на р1
Верю в Валодю, что выстрелит в ПО, сейчас идёт разогревка, по должен себя показать, по тихонько, по накатанной всё будет, смена обстановки должна ему пойти на пользу
А вообще б я посмотрел на тройку Панарин-Кейн-Тарасенко! Это было бы нечто!
0
-3
-3
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Ферзь на р1
Верю в Валодю, что выстрелит в ПО, сейчас идёт разогревка, по должен себя показать, по тихонько, по накатанной всё будет, смена обстановки должна ему пойти на пользу
+6
0
+6
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Rodgeras
Ответ 2hsjck49rf
Артемий не так внимательно смотрел игру как ты просто!
Со стороны виднее, чем со льда!))))
+1
0
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2hsjck49rf
Ответ Rodgeras
Помог? Во всех шайбах команды участвовал и забил победную в овертайме!
Артемий не так внимательно смотрел игру как ты просто!
+10
-1
+9
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Rodgeras
Помог? Во всех шайбах команды участвовал и забил победную в овертайме!
+5
-1
+4
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