Артемий Панарин: «Тарасенко переживал за свою игру. Я рад за него сегодня, он очень помог нам в матче с «Филадельфией»
Артемий Панарин прокомментировал выступление Владимира Тарасенко в игре с «Филадельфией».
Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу в овертайме матча против «Флайерс» (3:2 ОТ). Также в его активе 2 результативные передачи. В 10 матчах за клуб из Нью-Йорка у Тарасенко 7 (3+4) баллов.
«Раньше он не чувствовал себя по-настоящему уверенно. Он переживал за свою игру.
Он хотел показывать себя с лучшей стороны в каждой игре, поэтому я рад за него сегодня. Он нам очень помог», – сказал нападающий «Рейнджерс».
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