«Рейнджерс» объявили о переходе Кэйна. Третья команда в обмене – «Аризона», взявшая 25% зарплаты Патрика и получившая выбор в 3-м раунде драфта

Теги переходы Рейнджерс Чикаго Аризона НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Энди Велински Хоккей

«Рейнджерс» подтвердили переход Патрика Кэйна.

«Чикаго» обменял 34-летнего американского нападающего в команду из Нью-Йорка, где Кэйн воссоединится с Артемием Панариным, с которым они вместе провели два сезона в «Блэкхокс» – с 2015 по 2017 год.

Также «Рейнджерс» пополнились 24-летним защитником «Чикаго» Купером Зечом.

В результате этой сделки «Блэкхокс» получили:

– 29-летнего защитника «Рейнджерс» Энди Велински.

– Условный выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 (этот драфт-пик преобразуется в первый раунд в случае, если в плей-офф «Рейнджерс» выйдут в финал Восточной конференции).

– Выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

«Чикаго» также удержит 50 процентов зарплаты Кэйна в своей платежной ведомости.

Кроме того, в обмене задействована третья команда – это «Аризона». «Койотис» взяли на себя 25 процентов зарплаты Кэйна и получили от «Рейнджерс» выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

Таким образом, в зарплатную ведомость «Рейнджерс» будут добавлены 2,625 млн долларов от контракта Кэйна. Кэпхит хоккеиста без удержаний составляет 10,5 млн долларов, договор действует до конца текущего сезона.

Патрик выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он играл за команду с сезона-2007/08. Форвард выиграл три Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» (2010, 2013 и 2015 годы).

Кэйн набрал 1225 (446+779) очков в 1161 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

В текущем сезоне нападающий записал на свой счет 45 (16+29) баллов в 54 матчах регулярного чемпионата.

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8 комментариев

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iluvatar
На востоке намечается лютая заруба в плей-офф!
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KirGre
Ответ Дмитрий Вагнер
Про Кубок Стэнли говорить не то, чтобы бессмысленно, но это крайне маловероятно для НЙР, потому что КС выигрывают команды сбалансированные, а не с сильнейшим перекосом в атаку. В новом звене Панарин-Трочек-Кейн кто вообще обороняться будет? У Трочека +/- один из худших в команде, Панарин совсем плох в обороне .. Мне кажется в этом звене тот же Гудроу возможно не помешал бы .. ну и примеры последних лет с мощнейшими Торонто и Флоридой показали, что такие команды вылетают из ПО быстро и по делу. Приятный бонус в этой ситуации - сможем около 20 игр наслаждаться взаимодействием настоящих мастеров, и с имиджевой точки зрения ход вообще сильнейший, теперь всё внимание в НХЛ на время сфокусируется на Рейнджерс, каждый матч, каждую смену будут смаковать и разбирать на кусочки .. может и Володя немного успокоится и начнёт потихоньку добавлять, а то такое ощущение, что лишнее внимание лишь сковывает его ..
Володя весь сезон мучается , если честно ((
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Дмитрий Вагнер
Про Кубок Стэнли говорить не то, чтобы бессмысленно, но это крайне маловероятно для НЙР, потому что КС выигрывают команды сбалансированные, а не с сильнейшим перекосом в атаку. В новом звене Панарин-Трочек-Кейн кто вообще обороняться будет? У Трочека +/- один из худших в команде, Панарин совсем плох в обороне .. Мне кажется в этом звене тот же Гудроу возможно не помешал бы .. ну и примеры последних лет с мощнейшими Торонто и Флоридой показали, что такие команды вылетают из ПО быстро и по делу.
Приятный бонус в этой ситуации - сможем около 20 игр наслаждаться взаимодействием настоящих мастеров, и с имиджевой точки зрения ход вообще сильнейший, теперь всё внимание в НХЛ на время сфокусируется на Рейнджерс, каждый матч, каждую смену будут смаковать и разбирать на кусочки .. может и Володя немного успокоится и начнёт потихоньку добавлять, а то такое ощущение, что лишнее внимание лишь сковывает его ..
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Вадим Сидоров
Ответ Ryan T.
Ну всё. Хлеб получил своих давних корешей. О чём ещё можно мечтать?! Теперь "Рейнджерс" просто обязаны как минимум в финал выходить.
Конфы)
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Вадим Сидоров
Учитывая что зарплата Кейна в этом сезоне 2,9 млн и большую часть уже Чикаго выплатил + 50% оставил у себя + часть будет платить Рейнджерс то получается Аризона ему заплатит всего тысяч 150-200 за пик 3 раунда
Вообще Аризоне надо быть понаглее в трейдах - получили пик 3 раунда, который и тот ближе к концу раунда.
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Gord Lane
Ещё Чикаго получили от Аризоны защитника Vili Saarijärvi
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Ryan T.
Ну всё. Хлеб получил своих давних корешей. О чём ещё можно мечтать?!
Теперь "Рейнджерс" просто обязаны как минимум в финал выходить.
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+10
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KirGre
Даааааааа Панарин -Кейн еееее, до сих пор мурашки , как они на уши лигу ставили в Чикаго, друзья , тащитеее!!!! Как я рад , просто рад
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+5
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