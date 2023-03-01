«Рейнджерс» объявили о переходе Кэйна. Третья команда в обмене – «Аризона», взявшая 25% зарплаты Патрика и получившая выбор в 3-м раунде драфта

«Рейнджерс» подтвердили переход .

« » обменял 34-летнего американского нападающего в команду из Нью-Йорка, где Кэйн воссоединится с Артемием Панариным, с которым они вместе провели два сезона в «Блэкхокс» – с 2015 по 2017 год.

Также «Рейнджерс» пополнились 24-летним защитником «Чикаго» Купером Зечом.

В результате этой сделки «Блэкхокс» получили:

– 29-летнего защитника «Рейнджерс» Энди Велински.

– Условный выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 (этот драфт-пик преобразуется в первый раунд в случае, если в плей-офф «Рейнджерс» выйдут в финал Восточной конференции).

– Выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

«Чикаго» также удержит 50 процентов зарплаты Кэйна в своей платежной ведомости.

Кроме того, в обмене задействована третья команда – это « ». «Койотис» взяли на себя 25 процентов зарплаты Кэйна и получили от « » выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

Таким образом, в зарплатную ведомость «Рейнджерс» будут добавлены 2,625 млн долларов от контракта Кэйна. Кэпхит хоккеиста без удержаний составляет 10,5 млн долларов, договор действует до конца текущего сезона.

Патрик выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он играл за команду с сезона-2007/08. Форвард выиграл три Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» (2010, 2013 и 2015 годы).

Кэйн набрал 1225 (446+779) очков в 1161 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

В текущем сезоне нападающий записал на свой счет 45 (16+29) баллов в 54 матчах регулярного чемпионата.