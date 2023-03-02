Тарасенко о «Рейнджерс»: «Чем больше времени провожу с ребятами, тем лучше понимаю, что происходит на льду»
Владимир Тарасенко рассказал о своей адаптации в «Рейнджерс».
Сегодня форвард забросил шайбу в овертайме матча против «Филадельфии» (3:2 ОТ). Также в его активе 2 результативные передачи. В 10 матчах за клуб из Нью-Йорка у Тарасенко 7 (3+4) баллов.
«Мне кажется, что чем больше времени я провожу с ребятами, чем больше разговариваю с ними, тем лучше понимаю, что происходит на льду», – сказал нападающий «Рейнджерс».
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