Тарасенко о «Рейнджерс»: «Чем больше времени провожу с ребятами, тем лучше понимаю, что происходит на льду»

Теги Рейнджерс НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко рассказал о своей адаптации в «Рейнджерс».

Сегодня форвард забросил шайбу в овертайме матча против «Филадельфии» (3:2 ОТ). Также в его активе 2 результативные передачи. В 10 матчах за клуб из Нью-Йорка у Тарасенко 7 (3+4) баллов.

«Мне кажется, что чем больше времени я провожу с ребятами, чем больше разговариваю с ними, тем лучше понимаю, что происходит на льду», – сказал нападающий «Рейнджерс».

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2 комментария

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СпутникНТ
Сегодня ночью ещё ещё и Патрик Кейн дебют в матче с Оттавой!
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Sunlight Project
Тарасу просто сыграться надо, а мастерства там вагон.
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0
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