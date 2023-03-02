Алексей Морозов: «С течением сезона и ростом интриги посещаемость стала расти. Более 4 млн болельщиков посмотрели матчи с трибун»

высказался о посещаемости матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Посещаемость регулярного чемпионата сезона-2022/2023 превысила суммарную посещаемость двух ковидных чемпионатов.

– Хочется сказать большое спасибо болельщикам, что были с нами в течение регулярного чемпионата. Наконец-то все ограничения были сняты, и мы видим, как они возвращаются на трибуны.

С течением сезона и ростом интриги посещаемость стала расти, особенно после новогодних праздников. Если в 2022 году посещаемость была в районе 5 тысяч человек в среднем на игре, то с наступлением новогодних праздников и до конца регулярки она выросла до 6 тысяч зрителей. Более четырех миллионов болельщиков посмотрели матчи с трибун.

Уже сейчас мы видим ажиотаж на первые матчи плей-офф. Ждем невероятную атмосферу на всех решающих матчах сезона и пусть ваши любимые команды порадуют результатом, – сказал президент КХЛ.

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