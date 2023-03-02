Алексей Морозов: «Увеличение конкуренции – важная часть стратегии развития КХЛ. В этом сезоне было много непредсказуемых результатов»

Алексей Морозов подвел итоги регулярного чемпионата-2022/23.

– Алексей Алексеевич, чем вам запомнился регулярный чемпионат?

– Самое главное, что интрига жила до самого завершения регулярки. Команды менялись местами в турнирной таблице, и до финальной сирены последнего матча итоговое распределение мест и полный состав пар плей-офф были неизвестны.

В этом сезоне было много непредсказуемых результатов, высокая плотность в таблице, особенно на Востоке. Стало больше игр, в которых все решала только одна шайба. Все это говорит о повышении напряженности чемпионата и выравнивании сил. Это важная часть нашей стратегии развития – увеличение спортивной конкуренции.

– Это был лучший регулярный чемпионат за время существования КХЛ?

– Для меня – да. Многие отмечают, что регулярный чемпионат получился интересным и захватывающим. Это подтверждает, что наши решения дают результат, и нужно просто продолжать работать на выравнивание команд. И наконец-то мы сыграли все запланированные матчи – без остановок чемпионата, без коронавируса (улыбается). В этом сезоне перенесли на другие дни всего две игры.

Матч Звезд в Челябинске для меня в качестве президента КХЛ стал первым, все время что-то вмешалось и не давало его провести. По отзывам болельщиков, игроков, СМИ все в Челябинске прошло на высшем уровне, и многие запомнят те выходные. Не хочется говорить, что это был лучший , но мы задали – прежде всего себе – высокие стандарты, на которые нужно ориентироваться, чтобы двигаться дальше, – сказал президент .