750 млн рублей выделят «Ладе» из бюджета Самарской области для участия в КХЛ

Теги Лада Алексей Морозов бизнес КХЛ ВХЛ Политика ТАСС деньги Хоккей

«Лада» получит 750 миллионов рублей из регионального бюджета для выступления в КХЛ.

Об этом сообщила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Для участия «Лады» в чемпионате КХЛ сезона-2023/24 в адрес президента КХЛ Алексея Морозова направлено письмо о финансовых гарантиях, в котором сообщается, что из регионального бюджета клубу запланированы средства в объеме 750 млн рублей.

Дополнительные финансовые гарантии, покрывающие в полном объеме требования о минимальном бюджете «Лады» для его участия в чемпионате КХЛ, будут обеспечены из внебюджетных источников», – сказала Рогожинская.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Сергей Орлов
Про автотаз поможет это отдельный смех, конечно)
Согласен 🙏🙏🙏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ну тогда ещё возвращайте Кузню и Югру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Чурилин
Ответ парэдокс
у московского Динамо 550 — это только зарплаты, а тут, судя по всему, 750 на всё.
Нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Пётр Смирнов
Минус 750 миллионов из бюджета на больницы, дороги, пенсии и зарплаты бюджетникам. И так в каждом регионе, где есть хоккейный клуб.
Ну в чём то прав малость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Пётр Смирнов
1. Я не губернатор и деньгами не распоряжаюсь области или края, но даже мне понятно, что эти деньги хоккеем не отбить. 2. Может, стоит тогда менять таких губернаторов, используя методы КНР и СССР? 3. Чем хоккеисты лучше бюджетников или пенсионеров? 4. Спросите у губернатора про деньги)
Согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Ответ Пётр Смирнов
Минус 750 миллионов из бюджета на больницы, дороги, пенсии и зарплаты бюджетникам. И так в каждом регионе, где есть хоккейный клуб.
Всё, полагающееся на эти цели выделено и увеличено не будет, какие бы миллиарды ни сэкономили на хоккейных клубах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Зюбин
С учётом, какие огромные деньги крутятся в различных бюджетах, и в карманах чиновников, 750 млн.руб кажется и не такой огромной... На эти деньги можно конечно построить или современный садик, или ледовую арену для занятия городских команд хоккеем или кружки для фигурного катания, но, думаю они и так есть... А хк Лада, это бренд, история, дай бог чтоб у них всё получилось...
п.с. Почему Югра из ХМАО не хочет вернуться в КХЛ? регион входит в тройку богатейших ведь...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша (Тольятти)
Вот только почему то многие твердят, что наша команда на дне болтаться будет, какая разница, зато пацаны наши воспитанники больше развиваться будут, в ваши же потом команды и будут переходить, ну что лучше эти Кунь Луни и Ёккериты? И Кузню с Югрой надо пытаться возвращать, столько воспитанников вышло из наших школ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валера Синюков
Очень рад, что Лада возвращается, не по наслышке знаю, как в Тольятти болеют, удачи клубу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бобынин
750 лямов на 20 полупокеров на порш кайенах, чтоб детей побольше на перекрёстках сшибали.
Ну где вы ещё такую сказку увидите?!)) Не ту страну назвали Тегусигальпой.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Сергей Орлов
Про автотаз поможет это отдельный смех, конечно)
Я , думаю , главное , что есть решение вернуть Ладу в лигу . А деньги найдутся .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
А сколько получит в следующем сезоне Вегас из бюджета Невады?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ФКСМ..ХКСЮ
Плюс Автоваз поможет, БК, остальные мелкие спонсоры. Бедным не должен быть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Кеша
АвтоВАЗ поможет . Спонсоры . Нет спонсоров - обяжут .
Про автотаз поможет это отдельный смех, конечно)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Смирнов
Ответ Алекс Я
В Воронежскойобласти в 00годы был Губернатор ,который говорил также как ты.убил весь проф.спорт ,а дорог,пенсий и зарплат как небыло ,так и не стало.кому от этого лучше?
1. Я не губернатор и деньгами не распоряжаюсь области или края, но даже мне понятно, что эти деньги хоккеем не отбить.
2. Может, стоит тогда менять таких губернаторов, используя методы КНР и СССР?
3. Чем хоккеисты лучше бюджетников или пенсионеров?
4. Спросите у губернатора про деньги)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ Пётр Смирнов
Минус 750 миллионов из бюджета на больницы, дороги, пенсии и зарплаты бюджетникам. И так в каждом регионе, где есть хоккейный клуб.
В Воронежскойобласти в 00годы был Губернатор ,который говорил также как ты.убил весь проф.спорт ,а дорог,пенсий и зарплат как небыло ,так и не стало.кому от этого лучше?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Смирнов
Минус 750 миллионов из бюджета на больницы, дороги, пенсии и зарплаты бюджетникам. И так в каждом регионе, где есть хоккейный клуб.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
спокойный
Бумажка с финансовыми гарантиями от правительства Самарской области - всего лишь бумажка.
Если покопаться в истории, можно много таких финансовых гарантий от Минспорта СО найти....которые направлялись, но по итогу не выполнялись. Младший брат Лады по губернскому хоккею с этим знаком не понаслышке...
Поживем - увидим!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
Ответ Кеша
Не вводите людей в заблуждение . Бюджет Самарской области 267 млрд уже принят без дефицита . Это значит , что эти деньги уже есть. Планируют потратить , внимание «планируют» потратить на 25 млрд больше , если получат из федерального бюджета 50 млрд .
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов - 242 751 153 тыс. рублей;
общий объем расходов - 267 844 104 тыс. рублей;
Закон 118 Губ. Думы.
Я бы сажал пассажиров, которые протаскивают хоккейное разговление в такое сложное для страны и области время. Как врагов народа.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ парэдокс
у московского Динамо 550 — это только зарплаты, а тут, судя по всему, 750 на всё.
АвтоВАЗ поможет . Спонсоры . Нет спонсоров - обяжут .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Варлампий Варлампий
В области бюджет дефицитный на 25 ярдов, а они еще и чьи-то хотелки нехило проплачивают
Не вводите людей в заблуждение . Бюджет Самарской области 267 млрд уже принят без дефицита . Это значит , что эти деньги уже есть. Планируют потратить , внимание «планируют» потратить на 25 млрд больше , если получат из федерального бюджета 50 млрд .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
парэдокс
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
у московского Динамо 550 — это только зарплаты, а тут, судя по всему, 750 на всё.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mmg73
Хорошая возможность Васе завершить карьеру в родной команде
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Катебо
В целом приличная сумма. Конечно, она пойдет не только на контракты, а наверное на все и вся. Но это интересно и интригующе. Рад, что Тольятти возвращается в большой хоккей! Это особое событие для города, там хоккей обожают) даже по плей-офф ВХЛ - каждый матч аншлаг.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий