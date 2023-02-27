750 млн рублей выделят «Ладе» из бюджета Самарской области для участия в КХЛ

получит 750 миллионов рублей из регионального бюджета для выступления в КХЛ.

Об этом сообщила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Для участия «Лады» в чемпионате КХЛ сезона-2023/24 в адрес президента КХЛ Алексея Морозова направлено письмо о финансовых гарантиях, в котором сообщается, что из регионального бюджета клубу запланированы средства в объеме 750 млн рублей.

Дополнительные финансовые гарантии, покрывающие в полном объеме требования о минимальном бюджете «Лады» для его участия в чемпионате КХЛ, будут обеспечены из внебюджетных источников», – сказала Рогожинская.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.