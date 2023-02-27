750 млн рублей выделят «Ладе» из бюджета Самарской области для участия в КХЛ
«Лада» получит 750 миллионов рублей из регионального бюджета для выступления в КХЛ.
Об этом сообщила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
«Для участия «Лады» в чемпионате КХЛ сезона-2023/24 в адрес президента КХЛ Алексея Морозова направлено письмо о финансовых гарантиях, в котором сообщается, что из регионального бюджета клубу запланированы средства в объеме 750 млн рублей.
Дополнительные финансовые гарантии, покрывающие в полном объеме требования о минимальном бюджете «Лады» для его участия в чемпионате КХЛ, будут обеспечены из внебюджетных источников», – сказала Рогожинская.
Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.
п.с. Почему Югра из ХМАО не хочет вернуться в КХЛ? регион входит в тройку богатейших ведь...
Ну где вы ещё такую сказку увидите?!)) Не ту страну назвали Тегусигальпой.
2. Может, стоит тогда менять таких губернаторов, используя методы КНР и СССР?
3. Чем хоккеисты лучше бюджетников или пенсионеров?
4. Спросите у губернатора про деньги)
Если покопаться в истории, можно много таких финансовых гарантий от Минспорта СО найти....которые направлялись, но по итогу не выполнялись. Младший брат Лады по губернскому хоккею с этим знаком не понаслышке...
Поживем - увидим!
общий объем доходов - 242 751 153 тыс. рублей;
общий объем расходов - 267 844 104 тыс. рублей;
Закон 118 Губ. Думы.
Я бы сажал пассажиров, которые протаскивают хоккейное разговление в такое сложное для страны и области время. Как врагов народа.