Третьяк о «Торпедо»: «Нравится тактика, близка к советской. У Ларионова нет звезд, а играют красиво»

Теги Торпедо ФХР Владислав Третьяк Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Глава ФХР Владислав Третьяк высказался о шансах «Торпедо» добиться успеха в Кубке Гагарина.

– Как вам «Торпедо» Ларионова в этом сезоне?

– Про «Торпедо» много говорят. Мне вообще очень нравится его тактика. Она близка к советской.

Кстати, у Ларионова вообще нет звезд и не так много получают ребята. Играют очень красиво. Много матчей смотрел.

Радуюсь, что появился тренер, который свой стиль ведет. Дай бог, чтобы у него сил хватило на плей-офф. Ведь его игра немножко эмоциональная, открытая.

Вот финны, многократные чемпионы мира, играют в закрытый хоккей. Они вообще не показывают такого хоккея. Как в свое время «Динамо» играло от обороны. Есть результат, но нет красоты хоккея.

Вот у «Торпедо» есть красота. В этом году третье место взяли по очкам. Но плей-офф отличается очень сильно. Посмотрим, – сказал Третьяк.

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