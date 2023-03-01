Третьяк о «Торпедо»: «Нравится тактика, близка к советской. У Ларионова нет звезд, а играют красиво»

Глава ФХР Владислав Третьяк высказался о шансах «Торпедо» добиться успеха в Кубке Гагарина.

– Как вам «Торпедо» в этом сезоне?

– Про « » много говорят. Мне вообще очень нравится его тактика. Она близка к советской.

Кстати, у Ларионова вообще нет звезд и не так много получают ребята. Играют очень красиво. Много матчей смотрел.

Радуюсь, что появился тренер, который свой стиль ведет. Дай бог, чтобы у него сил хватило на плей-офф. Ведь его игра немножко эмоциональная, открытая.

Вот финны, многократные чемпионы мира, играют в закрытый хоккей. Они вообще не показывают такого хоккея. Как в свое время «Динамо» играло от обороны. Есть результат, но нет красоты хоккея.

Вот у «Торпедо» есть красота. В этом году третье место взяли по очкам. Но плей-офф отличается очень сильно. Посмотрим, – сказал Третьяк.