Третьяк о Кубке Гагарина: «У СКА преимущество – нет чемпионов, кроме Гусева. Молодые, стимула много»

Теги ЦСКА СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Спорт-Экспресс Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о фаворитах Кубка Гагарина.

ЦСКА – достойная команда, опытная. Думаю, одна из самых опытных команд, которая претендует на главный приз.

– Насколько сейчас ЦСКА по силам повторить ударное начало прошлого плей-офф?

– Получится или нет, зависит от них и от соперников.

– Шансы СКА?

– У них есть преимущество. Кроме Гусева, нет чемпионов. Поэтому они молодые, амбициозные. Стимула много, чтобы выиграть первое место. Все же в ЦСКА много обладателей Кубка Гагарина. Но это не так важно. Все зависит от тренеров, команды, дисциплины, подготовки, – сказал Третьяк.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Это бред или подхлемашь Ротенбергу ? Эх , Владислав Александрович , даже у меня , вашего стойкого поклонника и вашего защитника в интернете падаете в глазах .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tungus85
Херня какая-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий