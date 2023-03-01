Третьяк о Кубке Гагарина: «У СКА преимущество – нет чемпионов, кроме Гусева. Молодые, стимула много»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о фаворитах Кубка Гагарина.

– – достойная команда, опытная. Думаю, одна из самых опытных команд, которая претендует на главный приз.

– Насколько сейчас ЦСКА по силам повторить ударное начало прошлого плей-офф?

– Получится или нет, зависит от них и от соперников.

– Шансы СКА?

– У них есть преимущество. Кроме Гусева, нет чемпионов. Поэтому они молодые, амбициозные. Стимула много, чтобы выиграть первое место. Все же в ЦСКА много обладателей Кубка Гагарина. Но это не так важно. Все зависит от тренеров, команды, дисциплины, подготовки, – сказал Третьяк.