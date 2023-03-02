Юдин о поражении СКА: «Два решающих гола Минск забил после нарушений, пропущенных судьями. Но нужно отдать «Динамо» должное, играли они хорошо»

поделился мыслями о результатах первого дня розыгрыша Кубка Гагарина-2023.

«Первый день плей-офф – очень интересный. Что теперь скажут те, кто предрекал легкую жизнь лидерам? Бой был во всех четырех играх, очень интересное начало.

И « » перетерпел « », и «Витязь» классно справлялся с « », «Нефтехимик» здорово начал, Минск зацепился в Петербурге. Конечно, два решающих гола « » забило после явных нарушений правил, пропущенных судьями, но нужно отдать гостям должное, играли они хорошо. Правда, концовка осталась за СКА, это настроит команду на следующий матч.

Думаю, все фавориты сейчас перестроятся, в целом расклад сил во всех парах не изменился. Скорее всего, второй раз снаряд в одну воронку не попадет, тренеры должны провести работу над ошибками. Посмотрим, что будет, когда вступят в дело еще восемь команд. Надеюсь, там тоже будут сюрпризы», – сказал бывший защитник СКА.

Впервые 4 клуба с низким посевом выиграли стартовые матчи серий 1-го раунда Кубка Гагарина

😳 СКА начал плей-офф с поражения дома: подвел вратарь, а Минск оказался неожиданно хорош