Юдин о поражении СКА: «Два решающих гола Минск забил после нарушений, пропущенных судьями. Но нужно отдать «Динамо» должное, играли они хорошо»

Теги Салават Юлаев Локомотив Нефтехимик СКА Витязь судьи Динамо Минск Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин поделился мыслями о результатах первого дня розыгрыша Кубка Гагарина-2023.

«Первый день плей-офф – очень интересный. Что теперь скажут те, кто предрекал легкую жизнь лидерам? Бой был во всех четырех играх, очень интересное начало.

И «Адмирал» перетерпел «Салават», и «Витязь» классно справлялся с «Локомотивом», «Нефтехимик» здорово начал, Минск зацепился в Петербурге. Конечно, два решающих гола «Динамо» забило после явных нарушений правил, пропущенных судьями, но нужно отдать гостям должное, играли они хорошо. Правда, концовка осталась за СКА, это настроит команду на следующий матч.

Думаю, все фавориты сейчас перестроятся, в целом расклад сил во всех парах не изменился. Скорее всего, второй раз снаряд в одну воронку не попадет, тренеры должны провести работу над ошибками. Посмотрим, что будет, когда вступят в дело еще восемь команд. Надеюсь, там тоже будут сюрпризы», – сказал бывший защитник СКА.

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19 комментариев

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memphis
Питерские разнылись про судейство) Значит, есть в этом мире справедливость!
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Хесус НаваС
Ответ chelmakkol
Если бюджет большой, то судьям нарушения замечать не нужно?) Странная логика.
Позорно за Ске болеть. Что ж Яшкину не дали 5+20 и буллит на Педане, позрным болельщикам ске лучше не выходить в коменты
+2
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Хесус НаваС
Ответ chelmakkol
А СКА на матрасов и не жалуются.
Ске
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Хесус НаваС
Ответ fil_spb
Так когда у СКА пропускают нарушения, тут в комментах форменная истерика начинается. Почему тут вдруг другая реакция? Что за лицемерие?
Потому что за ска позорно болеть. А во вторых в матче не дали буллит с Пеланом 5+20 Яшкину. Проэтому не ной и не оьвиняй в лицемерие
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+1
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Dok.Polet
Ответ chelmakkol
А СКА на матрасов и не жалуются.
Конечно, два решающих гола «Динамо» забило после явных нарушений правил, пропущенных судьями-сказал бывший защитник СКА.
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KSA1985
Юдин так и рвётся чмокнуть Йозе в карий глаз
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Dinamik1
СКА это админ продукт их трогать нельзя.Когда выигрывают все нормально проиграют кто то виноват.
+3
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nikki_on
Ответ alklimov2018
Понятно, что первый игры - это больше настрой. Дальше включится мастерство и опыт, пока не вижу предпосылок для сенсаций. СКА-Минск посмотрел первые 10 мин. Не знаю о чем Юдин, но Яшкин за удар Пакетта по идее 2+2 должен был получать.
Опять Яшкин виноват, да что ты будешь делать)
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-2
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alklimov2018
Понятно, что первый игры - это больше настрой. Дальше включится мастерство и опыт, пока не вижу предпосылок для сенсаций.
СКА-Минск посмотрел первые 10 мин. Не знаю о чем Юдин, но Яшкин за удар Пакетта по идее 2+2 должен был получать.
+2
-2
0
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chelmakkol
Ответ Dok.Polet
Ну, да матрасы виноваты, а не СКА.
А СКА на матрасов и не жалуются.
+1
-4
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chto s licom?
Николаев пылесос
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chelmakkol
Ответ Алексей Иванов
Как ска тащили прошлые сезоны вспомни. Позор жаловаться с таким бюджетом
Если бюджет большой, то судьям нарушения замечать не нужно?) Странная логика.
+2
-4
-2
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chelmakkol
Ответ Александр Коноваленко
иУдин... Какае нарушения, ты про нарушения ске скажи, даже когда насчитали 6 игроков в Динамо, япираторы в повторах не показали этот момент... Про остальное молчим... ёсик спёкся, система ни в п ....у...
Не паникуй, СКА дали фору минчанам, так даже интересней)
+1
-3
-2
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fil_spb
Ответ Серафим Войнов
А со стороны СКА пропущенных нарушений конечно же не было?
Так когда у СКА пропускают нарушения, тут в комментах форменная истерика начинается. Почему тут вдруг другая реакция? Что за лицемерие?
+5
-7
-2
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Александр Коноваленко
иУдин... Какае нарушения, ты про нарушения ске скажи, даже когда насчитали 6 игроков в Динамо, япираторы в повторах не показали этот момент... Про остальное молчим... ёсик спёкся, система ни в п ....у...
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Как ска тащили прошлые сезоны вспомни. Позор жаловаться с таким бюджетом
+7
-5
+2
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Vagner01
Ответ Серафим Войнов
А со стороны СКА пропущенных нарушений конечно же не было?
Да нет конечно! Они если нарушат сами к судье едут удаляй мол! Самая честная команда в мире!
+10
-6
+4
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Dok.Polet
Ну, да матрасы виноваты, а не СКА.
+10
-4
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Серафим Войнов
А со стороны СКА пропущенных нарушений конечно же не было?
+24
-6
+18
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