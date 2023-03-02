Ротенберг о зависимости его будущего от Кубка Гагарина: «Рано говорить о будущем. Не надо посыпать голову пеплом, при мне СКА и 0-3 горел – и выигрывал серию»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от « » (4:6) высказался о будущем.

– Зависит ли ваше будущее в команде от выступления в Кубке Гагарина?

– Рано еще говорить о будущем, надо говорить про здесь и сейчас. За мое время в СКА были разные ситуации. Горели и 0-2 «Спартаку», и 0-3 горели – и выиграли эти серии.

Мы все отвечаем за результат, здесь не надо посыпать голову пеплом. Для нас ничего не поменялось. Нужны 16 побед, нужно выиграть следующую встречу, – заявил Ротенберг.