Ротенберг о зависимости его будущего от Кубка Гагарина: «Рано говорить о будущем. Не надо посыпать голову пеплом, при мне СКА и 0-3 горел – и выигрывал серию»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:6) высказался о будущем.
– Зависит ли ваше будущее в команде от выступления в Кубке Гагарина?
– Рано еще говорить о будущем, надо говорить про здесь и сейчас. За мое время в СКА были разные ситуации. Горели и 0-2 «Спартаку», и 0-3 горели – и выиграли эти серии.
Мы все отвечаем за результат, здесь не надо посыпать голову пеплом. Для нас ничего не поменялось. Нужны 16 побед, нужно выиграть следующую встречу, – заявил Ротенберг.
Теперь вспоминают 10 лет
Как единственное достижение
Ровно так же как каждый Новый год катают по всем каналам и рассказывают как когда-то Молодёжка камбэкнула Канаду и выиграла один раз чемпионат за 73 года😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆