Ротенберг о зависимости его будущего от Кубка Гагарина: «Рано говорить о будущем. Не надо посыпать голову пеплом, при мне СКА и 0-3 горел – и выигрывал серию»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:6) высказался о будущем.

– Зависит ли ваше будущее в команде от выступления в Кубке Гагарина?

– Рано еще говорить о будущем, надо говорить про здесь и сейчас. За мое время в СКА были разные ситуации. Горели и 0-2 «Спартаку», и 0-3 горели – и выиграли эти серии.

Мы все отвечаем за результат, здесь не надо посыпать голову пеплом. Для нас ничего не поменялось. Нужны 16 побед, нужно выиграть следующую встречу, – заявил Ротенберг.

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5 комментариев

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Кеша
Помню судейский беспредел , когда вы проигрывали в серии ЦСКА 0:3 . Это я отлично помню. На вопрос что это было Радулов отказался говорит со словами «да ну на…» А КГ для этого тщеславного тренера предел мечтаний . Он будет всю оставшуюся жизнь говорить , что только благодаря его багажу опыта и знаний команда под его чутким руководством выиграла КГ . И никуда он не уйдёт . Быть в центре внимания для него жизненная необходимость . Если , только , с десяток лет будет без трофеев , то может тогда успокоится , поняв свою некомпетентность .
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ugmyanswer
Эти сомнительные мягко говоря 0-3 в 4-3
Теперь вспоминают 10 лет
Как единственное достижение

Ровно так же как каждый Новый год катают по всем каналам и рассказывают как когда-то Молодёжка камбэкнула Канаду и выиграла один раз чемпионат за 73 года😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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Jeff Lebowski
Перевожу: "Если прижмёт, подключим судейский ресурс".
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Раменки за Динамо
Будет тренером, пока не наиграется.
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Геннадий Тимченко
прав чувак - рано ещё об его будущем говорить и кубок Гагарина на него (на будущее) никоим образом не повлияет 🤣
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+2
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