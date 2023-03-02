Вудкрофт о 6:4 со СКА: «Динамо» потеряло 3 игроков за 3 минуты, но показало характер. Шостак сыграл блестяще»

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги игры со СКА (6:4).

«Очень захватывающий и зрелищный матч. Для нас было сложное начало: за три минуты потеряли трех игроков из-за разных игровых ситуаций, но команда показала настоящий характер. Мы справились с трудной ситуацией, верили в себя, смогли выбраться.

СКА всегда создает много голевых моментов, но мы всегда находили, чем ответить, показывали характер и стойкость, сравнивали счет в первом и втором периодах.

Играли по плану, показывая хорошее самообладание, смогли добыть путь к победе.

Шостак сыграл блестяще, вся команда – молодцы, еще раз отмечу характер. Это очень хороший результат, но серия идет до четырех побед. Впереди большой путь, нам надо оставаться собранными», – сказал Вудкрофт.

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1 комментарий

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Кеша
Да вы перевернули хоккейный мир страны с ног на голову ! Это не просто фееричная победа ! Это уничтожение тупого бахвальства, это показатель того , что в хоккей играют люди , а не денежные мешки , которые думают , что обобрав все команды , забрав всех лучших , то не имея хоккейного интеллекта можно быть уверенным , что ты гуру ! Вы разрушили все мифы , которые в течении нескольких лет создавал Роман Борисович! Я восхищен ! Судя по комментариям восхищена вся страна! Великолепно выполненная работа ! Удачи вам ! Дай Бог вам победы в серии! Вы показали , что можете вынести первый бюджет лиги .
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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