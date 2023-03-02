Вудкрофт о 6:4 со СКА: «Динамо» потеряло 3 игроков за 3 минуты, но показало характер. Шостак сыграл блестяще»

Главный тренер минского « » подвел итоги игры со (6:4).

«Очень захватывающий и зрелищный матч. Для нас было сложное начало: за три минуты потеряли трех игроков из-за разных игровых ситуаций, но команда показала настоящий характер. Мы справились с трудной ситуацией, верили в себя, смогли выбраться.

СКА всегда создает много голевых моментов, но мы всегда находили, чем ответить, показывали характер и стойкость, сравнивали счет в первом и втором периодах.

Играли по плану, показывая хорошее самообладание, смогли добыть путь к победе.

сыграл блестяще, вся команда – молодцы, еще раз отмечу характер. Это очень хороший результат, но серия идет до четырех побед. Впереди большой путь, нам надо оставаться собранными», – сказал Вудкрофт.