Впервые 4 клуба с низким посевом выиграли стартовые матчи серий 1-го раунда Кубка Гагарина

В первый день плей-офф КХЛ все команды с высоким посевом проиграли свои матчи.

СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Салават Юлаев» – «Адмиралу» (1:2 ОТ), «Ак Барс» потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ), «Локомотив» – от «Витязя» (0:1 ОТ).

Впервые в истории КХЛ четыре клуба с низким посевом начали свои серии в первом раунде с побед. По три победы у таких команд было в 2009, 2010, 2013, 2016 и 2022 годах (при этом в сезоне-2021/22 стартовые матчи серий выиграли 3 из 7 команд, «Спартак» одержал технические победы во всех играх с «Йокеритом»).