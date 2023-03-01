Впервые 4 клуба с низким посевом выиграли стартовые матчи серий 1-го раунда Кубка Гагарина

Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Нефтехимик СКА Витязь Динамо Минск КХЛ рекорды Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

В первый день плей-офф КХЛ все команды с высоким посевом проиграли свои матчи.

СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Салават Юлаев» – «Адмиралу» (1:2 ОТ), «Ак Барс» потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ), «Локомотив» – от «Витязя» (0:1 ОТ). 

Впервые в истории КХЛ четыре клуба с низким посевом начали свои серии в первом раунде с побед. По три победы у таких команд было в 2009, 2010, 2013, 2016 и 2022 годах (при этом в сезоне-2021/22 стартовые матчи серий выиграли 3 из 7 команд, «Спартак» одержал технические победы во всех играх с «Йокеритом»).

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9 комментариев

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Токмаков Олег
Вот тебе и расклад .
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Энтони Ларкин 39-71-72
Ответ Rio de Janeiro
КХЛ идёт на один из своих лучших сезонов
Плюс поставил, но пока рано судить, а если сегодняшняя победная 4-ка в сумме ещё зацепит 4 победы, то будет достойно, а если нашкребут ещё 8 побед, то Фонбет точно ни причём. Проход проходом, а 6-7 матчей в серии и победителю не легко играть.
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Фёдор Кузнецов
Ответ shpakus
Даздавствует Фонбет!
Когда такое происходит в НХЛ всё говорят что это круто и лига равная, в КХЛ же сразу фонбет
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Иван Буренков
Понятное дело, что более высокий посев, всё равно фавориты, но такое начало плей-офф в КХЛ радует!
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Rio de Janeiro
КХЛ идёт на один из своих лучших сезонов
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Marsbek Docoev
Да, Салават из122 броска в створ меньше половины, это какой то нонсенс
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KSA1985
Случайный заговор
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Rais Kabirov
Смотрел все 4матча(охринеть)
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shpakus
Даздавствует Фонбет!
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