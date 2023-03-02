Роман Ротенберг: «Поражение – сирота, у победы много отцов. СКА готовился по своей системе, серьезно тренировался. Минчане провели игру их жизни»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Крэйг Вудкрофт Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил поражение от минского «Динамо» (4:6).

– Не перегрузили ли команду, в чем причина поражения?

– Поражение – сирота, у победы много отцов. Когда такой счет, причин всегда очень много. Соперник, наверное, готовился по своей системе, это была игра их жизни. Мы готовились по своей системе, серьезно тренировались, грузили и физически, и тактически. Это наша система, по которой мы работаем весь сезон, наш долгосрочный план. Мы будем работать, чтобы в следующей игре показать свой лучший хоккей.

– Удивили ли минчане?

– Не удивили, мы играем против этого тренера уже третий год. В регулярке много [встречались], все матчи проходили очень непросто. Он меняет тактику и звенья, где-то они откатываются, где-то идут вперед. Мы это знали, хорошо изучили соперника.

Тем интереснее будет дальше. Для нас главное – спокойно работать дальше. Мы уверены в своих силах, все только начинается.

– Не считаете, что переигрывали смены?

– Нужно сделать анализ всего. У нас не было времени для глубокого анализа. Сейчас есть день подготовки завтра, сделаем выводы, – сказал Ротенберг.

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7 комментариев

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Раменки за Динамо
Как же он любит термин "система".
+1
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B@yern
Сколько пафоса.
Желаю минчанам спустить на землю этого околохоккейного персонажа и выдать серию жизни.Сегодня даже болелы Питера были согласны на слив этой серии и чтобы он сгинул навсегда
+1
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antistar-Z
Пофигу, сколько отцов будет у победы Минска в серии😃 Зубры, бомбаните сенсацию!🙏
+3
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Кеша
Боже мой , сколько воды . Ничего нового и о хоккее он не сказал ничего .
+2
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Заборостроитель
Похоже, кто-то плохо обеспечил питание.
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dimon 2.0
"...мы играем против этого тренера уже третий год..."

ромка, вуди не тренер. (впрочем как и ты). вуди это игрун-защитник из толи дворовой, толи универной лиги канады. ну тоись просто шайбу там гонял.... через него местная номенклатура в минске бабло пилит. и вот ты ему продул... панимаш ???
+6
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+6
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Ферзь на р1
Роман Хайами
+11
0
+11
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