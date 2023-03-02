Роман Ротенберг: «Поражение – сирота, у победы много отцов. СКА готовился по своей системе, серьезно тренировался. Минчане провели игру их жизни»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил поражение от минского «Динамо» (4:6).
– Не перегрузили ли команду, в чем причина поражения?
– Поражение – сирота, у победы много отцов. Когда такой счет, причин всегда очень много. Соперник, наверное, готовился по своей системе, это была игра их жизни. Мы готовились по своей системе, серьезно тренировались, грузили и физически, и тактически. Это наша система, по которой мы работаем весь сезон, наш долгосрочный план. Мы будем работать, чтобы в следующей игре показать свой лучший хоккей.
– Удивили ли минчане?
– Не удивили, мы играем против этого тренера уже третий год. В регулярке много [встречались], все матчи проходили очень непросто. Он меняет тактику и звенья, где-то они откатываются, где-то идут вперед. Мы это знали, хорошо изучили соперника.
Тем интереснее будет дальше. Для нас главное – спокойно работать дальше. Мы уверены в своих силах, все только начинается.
– Не считаете, что переигрывали смены?
– Нужно сделать анализ всего. У нас не было времени для глубокого анализа. Сейчас есть день подготовки завтра, сделаем выводы, – сказал Ротенберг.
Желаю минчанам спустить на землю этого околохоккейного персонажа и выдать серию жизни.Сегодня даже болелы Питера были согласны на слив этой серии и чтобы он сгинул навсегда
ромка, вуди не тренер. (впрочем как и ты). вуди это игрун-защитник из толи дворовой, толи универной лиги канады. ну тоись просто шайбу там гонял.... через него местная номенклатура в минске бабло пилит. и вот ты ему продул... панимаш ???