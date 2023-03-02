Роман Ротенберг: «Поражение – сирота, у победы много отцов. СКА готовился по своей системе, серьезно тренировался. Минчане провели игру их жизни»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил поражение от минского « » (4:6).

– Не перегрузили ли команду, в чем причина поражения?

– Поражение – сирота, у победы много отцов. Когда такой счет, причин всегда очень много. Соперник, наверное, готовился по своей системе, это была игра их жизни. Мы готовились по своей системе, серьезно тренировались, грузили и физически, и тактически. Это наша система, по которой мы работаем весь сезон, наш долгосрочный план. Мы будем работать, чтобы в следующей игре показать свой лучший хоккей.

– Удивили ли минчане?

– Не удивили, мы играем против этого тренера уже третий год. В регулярке много [встречались], все матчи проходили очень непросто. Он меняет тактику и звенья, где-то они откатываются, где-то идут вперед. Мы это знали, хорошо изучили соперника.

Тем интереснее будет дальше. Для нас главное – спокойно работать дальше. Мы уверены в своих силах, все только начинается.

– Не считаете, что переигрывали смены?

– Нужно сделать анализ всего. У нас не было времени для глубокого анализа. Сейчас есть день подготовки завтра, сделаем выводы, – сказал Ротенберг.