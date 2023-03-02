Игорь Никитин: «Локомотив» играл очень плохо, надо быть честным. В овертайме в лотерею в зоне атаке сыграли – в плей-офф так нельзя»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « » (0:1 ОТ).

«Надо быть честным: мы очень плохо играли. Не играли в «плей-оффный» хоккей, продолжали регулярный чемпионат.

Нам нужно было выиграть, а не голы забивать. Мы сегодня проиграли не из-за голов, а из-за того, что не играли в хоккей, который нужен в плей-офф. Не было страсти и запредельной самоотдачи. Это ключевые вещи, которые позволяют не только забивать голы, но и побеждать.

Я думаю, что на все вопросы один и тот же ответ будет. Мы все здесь не сработали: и тренерский штаб, и ребята. Я бы не хотел никого выделять. Если и будут перестановки, то это не значит, что кто-то плохо сыграл. Посмотрим. Возможно, нужна будет другая энергетика.

В овертайме ребята в лотерею в зоне атаке сыграли. А в плей-офф нельзя играть в лотерею, в плей-офф нужно сражаться. В этом была наша проблема», – заявил Никитин.

«Витязь» впервые в истории выиграл матч плей-офф КХЛ – у «Локомотива» в овертайме