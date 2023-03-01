Буцаев о победе «Витязя» над «Локомотивом»: «Игра терпения. Много борьбы, страсти, желания победить»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:0 ОТ).

– В принципе, как и ожидали, старт плей-офф для каждой команды – это некий вызов. Наверное, дополнительные эмоции, поэтому сегодня была очень эмоциональная игра.

Было много борьбы, желания, страсти, желания победить. Опять же, игра терпения. Три периода счет 0:0, а в овертайме мы смогли добыть первую победу в этой серии.

– Будете менять рисунок игры?

– Вы знаете, наверное, каждый исходит от того, как против него играет соперник и кто нам противостоит. Конечно, мы учтем какие-то моменты, то, что мы можем улучшить и где можем исключить те ошибки, которые были сегодня. Это все рутинная работа, – сказал Буцаев.