Буцаев о победе «Витязя» над «Локомотивом»: «Игра терпения. Много борьбы, страсти, желания победить»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:0 ОТ).
– В принципе, как и ожидали, старт плей-офф для каждой команды – это некий вызов. Наверное, дополнительные эмоции, поэтому сегодня была очень эмоциональная игра.
Было много борьбы, желания, страсти, желания победить. Опять же, игра терпения. Три периода счет 0:0, а в овертайме мы смогли добыть первую победу в этой серии.
– Будете менять рисунок игры?
– Вы знаете, наверное, каждый исходит от того, как против него играет соперник и кто нам противостоит. Конечно, мы учтем какие-то моменты, то, что мы можем улучшить и где можем исключить те ошибки, которые были сегодня. Это все рутинная работа, – сказал Буцаев.
1 комментарий