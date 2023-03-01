Буцаев о победе «Витязя» над «Локомотивом»: «Игра терпения. Много борьбы, страсти, желания победить»

Теги Локомотив Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:0 ОТ).

– В принципе, как и ожидали, старт плей-офф для каждой команды – это некий вызов. Наверное, дополнительные эмоции, поэтому сегодня была очень эмоциональная игра.

Было много борьбы, желания, страсти, желания победить. Опять же, игра терпения. Три периода счет 0:0, а в овертайме мы смогли добыть первую победу в этой серии.

– Будете менять рисунок игры?

– Вы знаете, наверное, каждый исходит от того, как против него играет соперник и кто нам противостоит. Конечно, мы учтем какие-то моменты, то, что мы можем улучшить и где можем исключить те ошибки, которые были сегодня. Это все рутинная работа, – сказал Буцаев.

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1 комментарий

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Shamarin
Все 4 фаворита слили первые матчи. Это лучшее начало плова! Ждём завтра продолжения.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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