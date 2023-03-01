«Витязь» впервые в истории выиграл матч плей-офф КХЛ – у «Локомотива» в овертайме
«Витязь» впервые в истории одержал победу в матче плей-офф КХЛ.
Команда Вячеслава Буцаева начала выступление в Кубке Гагарина 2023 года с победы над «Локомотивом» (1:0 ОТ).
До этого года клуб из Подольска играл в плей-офф трижды. В 2017 и 2020 году он всухую проиграл серии против СКА, в 2019-м – ЦСКА. Таким образом, это первая победа «Витязя» за 13 матчей в Кубке Гагарина.
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