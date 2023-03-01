«Витязь» впервые в истории выиграл матч плей-офф КХЛ – у «Локомотива» в овертайме

Теги Локомотив Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Хоккей

«Витязь» впервые в истории одержал победу в матче плей-офф КХЛ.

Команда Вячеслава Буцаева начала выступление в Кубке Гагарина 2023 года с победы над «Локомотивом» (1:0 ОТ).

До этого года клуб из Подольска играл в плей-офф трижды. В 2017 и 2020 году он всухую проиграл серии против СКА, в 2019-м – ЦСКА. Таким образом, это первая победа «Витязя» за 13 матчей в Кубке Гагарина.

Все важное о Кубке Гагарина-2022/23: календарь, результаты, где смотреть трансляции плей-офф КХЛ

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7 комментариев

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KSA1985
Ещё одна пощёчина им по тентам.
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m4jh6829tv
Ответ Rio de Janeiro
Не люблю кидаться словами но сегодня была одна из самых позорных игр в истории Локо.Даже объяснить невозможно что это было Болельщиков Витязя с исторической победой
Ну вообще Локо весь сезон так играет, эта философия Никитина 😂
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barbarian1991
Ответ Rio de Janeiro
Не люблю кидаться словами но сегодня была одна из самых позорных игр в истории Локо.Даже объяснить невозможно что это было Болельщиков Витязя с исторической победой
Это был стандартный хоккей Никитина. Авось наши поленья крепче, чем поленья соперника, где-нибудь какашечку заковыряем. Ан нет, у Витязя были другие планы.
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Сергей Галынский
Классный старт ПО 💪👍
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Фёдор Кузнецов
Сегодня все фавориты проиграли
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крок 58
Вот это Витьки!! Поздравления крепкие!
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Rio de Janeiro
Не люблю кидаться словами но сегодня была одна из самых позорных игр в истории Локо.Даже объяснить невозможно что это было
Болельщиков Витязя с исторической победой
+8
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+8
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