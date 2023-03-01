Алалыкин про 1:2 с «Адмиралом»: «Салават» выходил с ожиданием победить, заряженный и с холодной головой. Просто не повезло»

Форвард « » подвел итоги игры с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

– Выходили с ожиданием победить, сегодня не хватило реализации. Все вышли готовыми и заряженными, шли всю регулярку к этому, но просто не повезло.

– Можно ли сказать, что голкипер стал главной преградой, отразив 55 бросков по воротам?

– Я бы не сказал, их полевые игроки ловили много шайб. Мы готовимся дальше.

– У вас изменилось звено. Сегодня не хватало ?

– Леша – хороший игрок, но он сегодня не смог принять участие. Мы сыгрывались на тренировках, так что проблем не было.

– Не было ощущения, что где-то перегорели?

– Нет, вышли все заряженные, с холодной головой и горящим сердцем. У нас игра до четырех побед, готовимся дальше.

– Как пробить с пятака «Адмиралу»?

– Нужно пытаться это делать, настырно лезть. У нас были моменты, нужно найти эти отскоки. Будем работать над этим, – сказал Алалыкин.

Серебряков сделал 55 сэйвов в игре с «Салаватом» и установил рекорд «Адмирала» в плей-офф