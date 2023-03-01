Алалыкин про 1:2 с «Адмиралом»: «Салават» выходил с ожиданием победить, заряженный и с холодной головой. Просто не повезло»

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Форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги игры с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

– Выходили с ожиданием победить, сегодня не хватило реализации. Все вышли готовыми и заряженными, шли всю регулярку к этому, но просто не повезло.

– Можно ли сказать, что голкипер стал главной преградой, отразив 55 бросков по воротам?

– Я бы не сказал, их полевые игроки ловили много шайб. Мы готовимся дальше.

– У вас изменилось звено. Сегодня не хватало Алексея Пустозерова?

– Леша – хороший игрок, но он сегодня не смог принять участие. Мы сыгрывались на тренировках, так что проблем не было.

– Не было ощущения, что где-то перегорели?

– Нет, вышли все заряженные, с холодной головой и горящим сердцем. У нас игра до четырех побед, готовимся дальше.

– Как пробить с пятака «Адмиралу»?

– Нужно пытаться это делать, настырно лезть. У нас были моменты, нужно найти эти отскоки. Будем работать над этим, – сказал Алалыкин.

Серебряков сделал 55 сэйвов в игре с «Салаватом» и установил рекорд «Адмирала» в плей-офф

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1 комментарий

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SherDmi
Даня все будет хорошо!!!
Нужно просто в пустые ворота попадать и будет счастье!!!
В целом игра сегодня была огонь!!!
Хладнокровия и концентрации нужно добавить!!!
Возможно во Владивосток будет легче даже!
Там им нужно будет идти в атаку, трибуны будут требовать, а нам свободные зоны будут нужны!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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