Тамбиев о 2:1 с «Салаватом»: «У ворот «Адмирала» было жарко, но мы использовали шанс в овертайме. Я ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь, смотрю за своими игроками»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Джош Хо-Сэнг Хоккей

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

– Я ожидал того, как играла Уфа. Пришлось много обороняться, терпеть, блокировать. Ребята молодцы, у наших ворот было жарко. Мы использовали свой шанс в овертайме. Довольны победой, готовимся.

– Два периода подряд удалялись в концовках. Перенервничали?

– Удалялись, и что?

– Ваш кубковый опыт является важным фактором?

– Вы знаете, какой у меня кубковый опыт? У «Адмирала» хороший кубковый опыт.

– Готовились к «Салавату» с учетом Хо-Сэнга?

– Я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов я не отвлекаюсь, смотрю за своими игроками, – заявил Тамбиев.

У «Салавата» 122 броска в матче с «Адмиралом», 56 – в створ. Уфимцы проиграли в овертайме (1:2) после 1-го гола Корбита в КХЛ

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5 комментариев

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mihany12
Слишком самоуверенно, еще минимум три матча впереди, можно было бы и посдержаннее вью давать …
ЦИПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ!
Салават вперёд
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МИХАЛЫЧ
Тамбиев до сих пор в игре, красавчик...
0
-1
-1
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urec18@mail.ru
Шо за птица хосэнг
+3
-1
+2
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chto s licom?
все правильно, Хо Сэнг это такой вообще, чтобы на нем заострять внимание. Адмирал, вперед
+4
-2
+2
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Lahtenpohia
Красавецы!! верим в вас
+2
-1
+1
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