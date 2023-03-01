Тамбиев о 2:1 с «Салаватом»: «У ворот «Адмирала» было жарко, но мы использовали шанс в овертайме. Я ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь, смотрю за своими игроками»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).
– Я ожидал того, как играла Уфа. Пришлось много обороняться, терпеть, блокировать. Ребята молодцы, у наших ворот было жарко. Мы использовали свой шанс в овертайме. Довольны победой, готовимся.
– Два периода подряд удалялись в концовках. Перенервничали?
– Удалялись, и что?
– Ваш кубковый опыт является важным фактором?
– Вы знаете, какой у меня кубковый опыт? У «Адмирала» хороший кубковый опыт.
– Готовились к «Салавату» с учетом Хо-Сэнга?
– Я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов я не отвлекаюсь, смотрю за своими игроками, – заявил Тамбиев.
У «Салавата» 122 броска в матче с «Адмиралом», 56 – в створ. Уфимцы проиграли в овертайме (1:2) после 1-го гола Корбита в КХЛ
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