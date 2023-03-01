У «Салавата» 122 броска в матче с «Адмиралом», 56 – в створ. Уфимцы проиграли в овертайме (1:2) после 1-го гола Корбита в КХЛ

«Салават Юлаев» потерпел поражение в первом матче серии Кубка Гагарина с « ».

Команда Виктора Козлова проиграла в овертайме – 1:2. Первый гол 20-летнего форварда Прохора Корбита в стал победным для клуба из Владивостока.

В течение игры « » совершил 122 броска, в створ – 56. Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков сделал 55 сэйвов, игроки команды заблокировали 30 бросков.

У «Адмирала» 63 броска, 32 из которых – в створ ворот.