У «Салавата» 122 броска в матче с «Адмиралом», 56 – в створ. Уфимцы проиграли в овертайме (1:2) после 1-го гола Корбита в КХЛ

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Прохор Корбит Хоккей

«Салават Юлаев» потерпел поражение в первом матче серии Кубка Гагарина с «Адмиралом».

Команда Виктора Козлова проиграла в овертайме – 1:2. Первый гол 20-летнего форварда Прохора Корбита в КХЛ стал победным для клуба из Владивостока.

В течение игры «Салават Юлаев» совершил 122 броска, в створ – 56. Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков сделал 55 сэйвов, игроки команды заблокировали 30 бросков.

У «Адмирала» 63 броска, 32 из которых – в створ ворот.

Салават Юлаев – Адмирал 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
1 марта, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Файзуллин (Грачев, Метальников)
1:1 – 38 Хмелевски (Кадейкин, Науменков)
1:2 – 77 Корбит (Шэн, Сидляров)

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42 комментария

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Why always me?!
Пока сыграли только один матч. Салават все равно фаворит и серию должен забирать.
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Александр Невский
Ответ Михаил Барвинский
Сашенька, это эмоции, не более...
Это правда истина . Салат это дно . во Владивостоке шансов у салата вообще не будет
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МИХАЛЫЧ
Так и не понял xG у кого больше? Адмирал родненький с победой
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Михаил Барвинский
Ответ Александр Невский
Салат заслужил этот проигрыш , команда дно
Сашенька, это эмоции, не более...
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Dmitry Mikhailov
Ответ Ильнур Муллагалиев
СЮ не возьмёт КГ, если уже проигрывают. Такой игрой не ждите финала.
Ой, не смешите)) Им бы из 1 раунда выбраться)
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Михаил Барвинский
Ответ Booligan
Я думал, что за канадец новый
Можно и так сказать
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Ачиваков Марат
Все писсемисты разнылись. Да не быть Адмиралу во втором туре. Дайте кое кому поиметь с этого поражения выгоду и радость их болельщикам. Все будет Ок!
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Михаил Барвинский
Уфа сделает выводы и своё возьмёт, но просто не будет и это не кто и не ожидал!
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Михаил Барвинский
Ответ Олег
Надеюсь в следующем матче, исправят игру в нападение.
По хладнокровнее нужно быть в завершении
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Михаил Барвинский
Ответ vladimirmonomah
Серебряков 95% отраженных в сезоне , 98% в первом матче ПО. Он судя по цифрам один может выиграть)))
Ещё везение было, без этого никак
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ZAleks
Ответ Сергей Посохов
Ты про мертвый адмирал? Который забил на шару и тупо весь матч откидывал шайбу из зоны
А салат даже у мертвых выиграть не смог
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Олег
Ответ Михаил Барвинский
Но тут не только серебряный, ещё и Уфа море моментов не использовала своих... В пустые ворота не попадать в плей-офф это фатально...
Надеюсь в следующем матче, исправят игру в нападение.
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Михаил Барвинский
Ответ Dragon10
Серебряков стена
Да не стена не хера, посмотри сколько Салават загубил моментов в пустые ворота...
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Михаил Барвинский
Ответ Олег
Проморгали Корбита на пятаке,вот цена победы. Серебро тащил в почти всё.
Но тут не только серебряный, ещё и Уфа море моментов не использовала своих... В пустые ворота не попадать в плей-офф это фатально...
+2
0
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Booligan
Я думал, что за канадец новый
+2
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Фарит Хайруллин
Ответ vasilijm099@gmail.com
С такой игрой просто позор. Дома проиграть? Такой хоккей просто позор!!!!
Налоплатильщиков жалко
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Михаил Барвинский
Ответ Славься Сибирь
Адмирал красавцы! Сбили спесь с башкир, а то они уже себе кубок вручили.
Это правильные мысли!!!
0
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Олег
Проморгали Корбита на пятаке,вот цена победы.
Серебро тащил в почти всё.
+1
0
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Radik_2.0
Ответ Славься Сибирь
Адмирал красавцы! Сбили спесь с башкир, а то они уже себе кубок вручили.
кто, болельщики в комментариях что ли? так они через игру то всех уволить и разогнать, то все молодцы вперёд за кубком, хах
+3
0
+3
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aigul76
Сколько здесь "сочувствующих"-то😄
0
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aigul76
Ответ Роман Осипов
Такое впечатление что игру слили!
Да нет, игра мне даже понравилась в основном) но, это ж закон такой: не забиваешь ты, забивают тебе😁
+2
0
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vladimirmonomah
Серебряков 95% отраженных в сезоне , 98% в первом матче ПО. Он судя по цифрам один может выиграть)))
+1
0
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fregat96
Когда салатовые снисходительно после победной игры с Авто писали, да ладно вам переживать, нам нужнее. Я спросил-а зачем вам? И они на полном серьезе мне объяснили-нам второе место надо, чтобы с Ак барсом не во втором круге встретиться, а в финале. Я им спокойно-да вы с Адмиралом намучаетесь.. Но какой там, люди уже на финал Востока тактику прорабатывают. Теперь я - с детства за Адмирал!
+4
-2
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Олег
Ответ Hola Hola
Серебряков так еще и в НХЛ уедет летом.
Согласен потащил команду.
+1
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Александр Невский
Салат заслужил этот проигрыш , команда дно
+1
-3
-2
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