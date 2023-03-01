Серебряков сделал 55 сэйвов в игре с «Салаватом» и установил рекорд «Адмирала» в плей-офф

Теги Салават Юлаев КХЛ рекорды Кубок Гагарина Евгений Иванников Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Никита Серебряков установил рекорд «Адмирала» по отраженным броскам в плей-офф КХЛ.

Вратарь совершил 55 сэйвов в матче Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ). Он превзошел достижение Евгения Иванникова, спасшего команду 53 раза в игре с «Металлургом» 12 марта 2014 года.

27-летний Серебряков завершил Фонбет Чемпионат КХЛ с лучшим процентом отраженных бросков – 94,4. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У «Салавата» 122 броска в матче с «Адмиралом», 56 – в створ. Уфимцы проиграли в овертайме (1:2) после 1-го гола Корбита в КХЛ

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6 комментариев

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SherDmi
Время план, война покажет!!!
Послезавтра будем посмотреть!!!
Сегодня у Салавата была отличная работа но не везло так, не везло!!!!
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Дмитрий Галкин
Бросков много , опасных из них очень мало , вратаря не закрывали , а добивать Адмирал не позволял , если СЮ не изменит игру в нападении , серия затянется ...
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Radik_2.0
по хорошему з...л сегодня, я на арене голос сорвал
+1
0
+1
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Персональные данные Номер 67327384
Отличная игра. Бывает такое часто, когда команда терпит терпит и выигрывает используя единственный момент, да еще и ноунейм забивает. Связка Козлов-Цулыгин это самый главный козырь Салавата. Боб Марли шведо-русско-еврейского происхождения тоже пристрелялся. В следующих матчах пробьет вратарей Адмирала
0
-2
-2
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Белый офицер
Новичок СКА провел конечно топ сезон.
+2
-1
+1
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Ферзь на р1
Красавец!!
+7
0
+7
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