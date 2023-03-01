Серебряков сделал 55 сэйвов в игре с «Салаватом» и установил рекорд «Адмирала» в плей-офф

установил рекорд « » по отраженным броскам в плей-офф КХЛ.

Вратарь совершил 55 сэйвов в матче Кубка Гагарина против « » (2:1 ОТ). Он превзошел достижение , спасшего команду 53 раза в игре с «Металлургом» 12 марта 2014 года.

27-летний Серебряков завершил Фонбет Чемпионат КХЛ с лучшим процентом отраженных бросков – 94,4. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У «Салавата» 122 броска в матче с «Адмиралом», 56 – в створ. Уфимцы проиграли в овертайме (1:2) после 1-го гола Корбита в КХЛ