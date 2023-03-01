Виктор Козлов: «Салават» играл с сердцем. Не реализовали моменты, а «Адмирал» забил, с ним нужно все время держать концентрацию»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Джош Хо-Сэнг Алексей Пустозеров Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

– Мы не реализовали свои моменты, а они забили. По самоотдаче нет вопросов. Хотелось бы, чтоб острее играли в атаке. Готовимся дальше, это только первый матч. Мы знали, что просто не будет.

– Как вам игра Хо-Сэнга?

– Он неплохо смотрелся в атаке, но есть нюансы в обороне, игре без шайбы. Это можно списать на то, что давно не играл.

Пустозеров получил травму?

– Да, на раскатке получил повреждение. Надеемся, он сыграет в следующем матче.

– Хо-Сэнг готов не на 100%? Он не играл в большинстве.

– Да, сегодня в экстренном порядке его выставили на матч после того, как Пустозеров получил травму. Большинство у нас наигрывалось, поэтому он не участвовал.

– Это поражение разозлит?

– Это плей-офф. Ребята и до этого были заведены. Они играли с сердцем.

С «Адмиралом» нужно все время держать концентрацию. Потеря концентрации приводит к голам соперника, – сказал Козлов.

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16 комментариев

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Антон Антонов
Ответ Melnikov1968
Ничего не имею против Козлоаа, но вылет во втором раунде, тренер он пока никакой.
да че уж там во втором, первый бы раунд пройти!
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Антон Антонов
Ответ Александр Невский
А мой не ска а Авангард а ска сейчас разберётся и выиграет серию а вот салат уже попал
даже так? завтра ещё посмеемся над авангардом значит
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Александр Невский
Ответ Антон Антонов
это у тебя так момбануло из-за того что твой СКА отлетел от белорусов?
А мой не ска а Авангард а ска сейчас разберётся и выиграет серию а вот салат уже попал
0
-2
-2
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hockeyvision
Когда Адмиралу 4 проиграете, можете уже заранее сентиментальный текст готовить, они играли с большой зелёной душой, но оказывается нужны ещё: руки ноги голова
+1
0
+1
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Антон Антонов
Ответ Александр Невский
салат это дно , вообще с Адмиралом должен был играть Авангард но видимо бог так решил что бы вылетел салат
это у тебя так момбануло из-за того что твой СКА отлетел от белорусов?
+1
0
+1
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Андрей Кудряшов
Ответ SherDmi
Работа была проделана огромная!!! Моментов было на целый ушат шайб! Но не везло так не везло!!! Хладнокровия не хватило и немного нужно по жёстче играть и будет счастье!!! К Косте Кольцову огромные вопросы, большинство печаль полная!!!! Счет не справедливый но есть то, что есть!!! В пятницу мы придём на Уфа арену и во все силы будем поддерживать команду!!
Салават в пас, что совсем играть не умеет? Каждый лез в одиночку обыграть всю защиту Адмирала. Если бы играли в пас, то не то, что овертайма бы не было, там должен был бы быть разгром.
А зачем этот Адмирал в плей-офф выходил, за счет чего он там выигрывать собрался - вообще непонятно. Одни выбросы в среднюю зону, шайба не держится.
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SherDmi
Ответ Александр Невский
салат это дно , вообще с Адмиралом должен был играть Авангард но видимо бог так решил что бы вылетел салат
Ты наверное болеешь очень сильно!!!
Дно видимо, это беда твоих мозгов!!!
А Авангард сам слил и не привез лидеров на матч с АкБарсом!
+5
0
+5
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Melnikov1968
Ответ SherDmi
Что за рассуждения странные и безрассудные!!! Одна игра прошла и все слюни с соплями распустили!!!! Не говори гоп пока не перепрыгнешь!!! Сегодня была отличная игра и Козлов еще своё скажет в этом ПлэйОф!!!
Обязательно скажет.
0
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0
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Александр Невский
салат это дно , вообще с Адмиралом должен был играть Авангард но видимо бог так решил что бы вылетел салат
0
-7
-7
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SherDmi
Ответ Melnikov1968
Ничего не имею против Козлоаа, но вылет во втором раунде, тренер он пока никакой.
Что за рассуждения странные и безрассудные!!!
Одна игра прошла и все слюни с соплями распустили!!!!
Не говори гоп пока не перепрыгнешь!!!
Сегодня была отличная игра и Козлов еще своё скажет в этом ПлэйОф!!!
+3
0
+3
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SherDmi
Работа была проделана огромная!!!
Моментов было на целый ушат шайб!
Но не везло так не везло!!!
Хладнокровия не хватило и немного нужно по жёстче играть и будет счастье!!!
К Косте Кольцову огромные вопросы, большинство печаль полная!!!!
Счет не справедливый но есть то, что есть!!!
В пятницу мы придём на Уфа арену и во все силы будем поддерживать команду!!
+6
-1
+5
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Олег
Ответ Дмитрий Кузовков
Саша Кадейкин обычно работал на пятаке, закрывая вратаря и совершая добивания. Что-то в этом матче было не то...
В этом матче Кулёма на пятаке доробатывал, увы не всё получилось.
+1
-1
0
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Melnikov1968
Ничего не имею против Козлоаа, но вылет во втором раунде, тренер он пока никакой.
+1
-4
-3
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Дмитрий Кузовков
Саша Кадейкин обычно работал на пятаке, закрывая вратаря и совершая добивания. Что-то в этом матче было не то...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Торопчин
Играть с сердцем, конечно, очень хорошо! Но неплохо бы еще и голову добавить!
+3
0
+3
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aigul76
Звено с Хо-Сенгом - в обороне, можно считать, вчетвером играли, конечно) э
0
0
0
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