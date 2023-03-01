Виктор Козлов: «Салават» играл с сердцем. Не реализовали моменты, а «Адмирал» забил, с ним нужно все время держать концентрацию»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Адмиралом» (1:2 ОТ).
– Мы не реализовали свои моменты, а они забили. По самоотдаче нет вопросов. Хотелось бы, чтоб острее играли в атаке. Готовимся дальше, это только первый матч. Мы знали, что просто не будет.
– Как вам игра Хо-Сэнга?
– Он неплохо смотрелся в атаке, но есть нюансы в обороне, игре без шайбы. Это можно списать на то, что давно не играл.
– Пустозеров получил травму?
– Да, на раскатке получил повреждение. Надеемся, он сыграет в следующем матче.
– Хо-Сэнг готов не на 100%? Он не играл в большинстве.
– Да, сегодня в экстренном порядке его выставили на матч после того, как Пустозеров получил травму. Большинство у нас наигрывалось, поэтому он не участвовал.
– Это поражение разозлит?
– Это плей-офф. Ребята и до этого были заведены. Они играли с сердцем.
С «Адмиралом» нужно все время держать концентрацию. Потеря концентрации приводит к голам соперника, – сказал Козлов.
А зачем этот Адмирал в плей-офф выходил, за счет чего он там выигрывать собрался - вообще непонятно. Одни выбросы в среднюю зону, шайба не держится.
Дно видимо, это беда твоих мозгов!!!
А Авангард сам слил и не привез лидеров на матч с АкБарсом!
Одна игра прошла и все слюни с соплями распустили!!!!
Не говори гоп пока не перепрыгнешь!!!
Сегодня была отличная игра и Козлов еще своё скажет в этом ПлэйОф!!!
Моментов было на целый ушат шайб!
Но не везло так не везло!!!
Хладнокровия не хватило и немного нужно по жёстче играть и будет счастье!!!
К Косте Кольцову огромные вопросы, большинство печаль полная!!!!
Счет не справедливый но есть то, что есть!!!
В пятницу мы придём на Уфа арену и во все силы будем поддерживать команду!!