Виктор Козлов: «Салават» играл с сердцем. Не реализовали моменты, а «Адмирал» забил, с ним нужно все время держать концентрацию»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

– Мы не реализовали свои моменты, а они забили. По самоотдаче нет вопросов. Хотелось бы, чтоб острее играли в атаке. Готовимся дальше, это только первый матч. Мы знали, что просто не будет.

– Как вам игра ?

– Он неплохо смотрелся в атаке, но есть нюансы в обороне, игре без шайбы. Это можно списать на то, что давно не играл.

– получил травму?

– Да, на раскатке получил повреждение. Надеемся, он сыграет в следующем матче.

– Хо-Сэнг готов не на 100%? Он не играл в большинстве.

– Да, сегодня в экстренном порядке его выставили на матч после того, как Пустозеров получил травму. Большинство у нас наигрывалось, поэтому он не участвовал.

– Это поражение разозлит?

– Это плей-офф. Ребята и до этого были заведены. Они играли с сердцем.

С «Адмиралом» нужно все время держать концентрацию. Потеря концентрации приводит к голам соперника, – сказал Козлов.