Сергей Коньков: «Локомотив» выглядит как монолитный корабль, которому по силам преодолеть любые преграды»

оценил шансы «Локомотива» в плей-офф .

«У меня нет сомнений насчет выступления « ». Команда выглядит как монолитный корабль на ходу, которому по силам преодолеть любые преграды.

Ни у кого в плей-офф не будет легкой прогулки, но ярославцы выглядят достаточно стабильным коллективом.

У меня нет никаких сомнений в том, что они смогут достаточно уверенно двигаться по турнирной дистанции Кубка Гагарина», – сказал бывший форвард «Локомотива».

В первом раунде Кубка Гагарина ярославская команда встречается с « ».