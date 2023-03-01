Сергей Коньков: «Локомотив» выглядит как монолитный корабль, которому по силам преодолеть любые преграды»
Сергей Коньков оценил шансы «Локомотива» в плей-офф КХЛ.
«У меня нет сомнений насчет выступления «Локомотива». Команда выглядит как монолитный корабль на ходу, которому по силам преодолеть любые преграды.
Ни у кого в плей-офф не будет легкой прогулки, но ярославцы выглядят достаточно стабильным коллективом.
У меня нет никаких сомнений в том, что они смогут достаточно уверенно двигаться по турнирной дистанции Кубка Гагарина», – сказал бывший форвард «Локомотива».
В первом раунде Кубка Гагарина ярославская команда встречается с «Витязем».
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