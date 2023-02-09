Коньков о том, что Гусев не играет за СКА: «Идет рабочий процесс, не стоит беспочвенно сгущать тучи. Я вижу логику в действиях тренерского штаба»

высказался о том, что не играет за СКА.

30-летний нападающий пропустил три последних матча команды.

«Я уверен в том, что команда начинает готовиться к плей-офф. У СКА есть длинная скамейка. Если они видят, что Никите сейчас нужно позаниматься индивидуально, то они используют это время для того, чтобы он к началу плей-офф был в своей лучшей форме.

Гусев великолепно показывает себя в текущем чемпионате. Это лучший игрок по среднему количеству очков, набранных за одну игру. Чтобы он продолжал действовать так же результативно, ему нужна хорошая физическая форма.

Матчи плей-офф куда более сложные и ответственные, поэтому я вижу логику в действиях тренерского штаба СКА. Думаю, что Никита проведет это время с пользой. Здесь нет никаких проблем. Тренеры ищут, как им усилить игру. Никита сам, полагаю, относится к этому с пониманием и прекрасно осознает, где он находится и какие требования предъявляются в команде.

Идет рабочий процесс, не стоит сгущать тучи, тем более беспочвенно. Идет процесс подготовки к плей-офф, очень многое поставлено на кон. Считаю, что здесь все идет своим чередом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Гусев выведен из состава СКА на две недели. Ротенберг говорит, что надо подтянуть физику, журналисты намекают на конфликт