Сергей Коньков: «У СКА молодая команда, не у всех достаточно опыта. Может, «Динамо» этим воспользуется»
Экс-форвард «Локомотива» Сергей Коньков высказался о шансах минского «Динамо» против СКА.
«На бумаге СКА – явный фаворит. Команда за явным преимуществом выиграла регулярный чемпионат, в то время как минчане еле-еле вышли в плей-офф.
Интересно, что эти команды уже в третий раз встречаются между собой в первом раунде. По сути, у «Динамо» нет шансов. Сложновато им будет что-то противопоставить.
У СКА молодая команда, не у всех игроков достаточно опыта. Может быть, «Минск» сумеет этим воспользоваться. Но мне сложно предположить, за счет чего они будут обыгрывать армейцев.
СКА показывает атакующий и агрессивный хоккей. Но уровень мастерства у СКА выше. У команды здорово играет большинство. Победа в регулярном чемпионате – это показатель», – сказал Коньков.
СКА и минское «Динамо» начнут серию матчей в плей-офф КХЛ 1 марта.
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