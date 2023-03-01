Сергей Коньков: «У СКА молодая команда, не у всех достаточно опыта. Может, «Динамо» этим воспользуется»

Теги СКА Сергей Коньков Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Экс-форвард «Локомотива» Сергей Коньков высказался о шансах минского «Динамо» против СКА.

«На бумаге СКА – явный фаворит. Команда за явным преимуществом выиграла регулярный чемпионат, в то время как минчане еле-еле вышли в плей-офф.

Интересно, что эти команды уже в третий раз встречаются между собой в первом раунде. По сути, у «Динамо» нет шансов. Сложновато им будет что-то противопоставить.

У СКА молодая команда, не у всех игроков достаточно опыта. Может быть, «Минск» сумеет этим воспользоваться. Но мне сложно предположить, за счет чего они будут обыгрывать армейцев.

СКА показывает атакующий и агрессивный хоккей. Но уровень мастерства у СКА выше. У команды здорово играет большинство. Победа в регулярном чемпионате – это показатель», – сказал Коньков.

СКА и минское «Динамо» начнут серию матчей в плей-офф КХЛ 1 марта.

Кто заберет Кубок Гагарина-2023: «Ак Барс», СКА или «Нефтехимик»? Даем сумасшедшие прогнозы на плей-офф КХЛ

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
J-12
какой же бред несут!! Это у Динамо молодая и неопытная команда, а у Питера из молодёжи лучший 02 г р Хуснутдинов, да звёздный Никишин, ну и Бардаков ещё. И что то я не вижу там молодёж о которой все там говорят постоянно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слава Самойлов
У СКА много молодежи. Если сумеют задором и прытью компенсировать недостаток опыта, тогда шансы большие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
У Динамо шансов мало . Модно сказать совсем нет выиграть серию . Но чем черт не шутит. В свое время ХК МВД вообще никто не знал , а они играли в финале .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий