Коньков о 13 голах Марченко без передач: «Уникальный случай, но не сказать, что он только забивной игрок. Еще в КХЛ было очевидно, что у Кирилла высокий потенциал»

оценил игру в .

Нападающий « » забил 13 голов в 26 матчах. На его счету ни одной результативной передачи.

«Марченко показывает отличный результат. У него 0,5 гола – это высокая статистика для новичка, тем более он дебютировал в НХЛ не с начала сезона.

Видимо, то время, которое он провел за фарм-клуб «Кливленд», позволило ему лучше проявить себя – играет уверенно, его выпускают в спецбригаде большинства с Дженнером и Годро.

Еще в КХЛ было очевидно, что у Кирилла высокий потенциал. Посмотрим, как проведет концовку сезона. Он привлек к себе внимание игрой.

Нет результативных передач? Думаю, это дело времени. Нельзя сказать, что он только забивной игрок и не может участвовать в комбинациях.

Это уникальный случай, но он привлек внимание к себе. А голы, которые он забивает, достаточно интересные. Даже сегодня ночью – из-за ворот. Уверен, он сыграется с ребятами и принесет пользу команде не только голами, но и результативными передачами», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.