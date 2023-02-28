Гендиректор «Динамо» о Кудашове и его штабе: «Контракт однозначно будет продлен. Я заинтересован в том, чтобы он не был краткосрочным»

« » продлит контракт с тренерским штабом .

Московский клуб занял 5-е место в Западной конференции и сыграет с «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Динамо» дает прекрасный результат. Разумеется, я не весь сезон работаю в клубе и только недавно в него перешел, но я всегда следил за командой и могу сказать, что результат прекрасен. Учитывая, что команда была обновлена минимум на 50% и что в ней было много молодых игроков, – то, что удалось сделать Кудашову с его тренерским штабом – это очень хороший показатель.

Если результат прекрасен, почему не продлевается контракт с Кудашовым и его штабом? Однозначно я думаю, что контракт будет продлен. Вопрос только в том, что лично я заинтересован в том, чтобы подобные контракты не были краткосрочными, потому что, если мы хотим постепенного роста и улучшения команды, это должен быть определенный период. За один сезон что-то сделать очень сложно. Такое бывает, но очень редко.

Почему не продлили контракт до старта плей-офф? Вы знаете, опять же, повторюсь, я только недавно в клубе. И один из первых вопросов, который я тоже задавал акционерам, разумеется, был о продлении контракта со штабом Кудашова. Здесь не будет проблем», – сказал генеральный директор москвичей Анатолий Харчук.

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