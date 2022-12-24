Кудашов не боится, что «Динамо» расслабится после 4-й победы подряд: «Игра не была идеальной и легкой. В раздевалке сказал ребятам, что они пытались проиграть»

Главный тренер « » высказался о победе над «Трактором».

Московская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3 ОТ). Это 4-я подряд победа «Динамо».

«Не все получалось во время игры, но нашли в себе силы и эмоции, чтобы переломить ход встречи. Голы пропускали не то, что необязательные… « » здорово играл и использовал все этим моменты, но мы делали неправильные действия, причем о чем говорили, что не будем делать, то и делали в другую сторону – все наоборот. А в общем атмосфера отличная, результат хороший, старание и самоотдача были на высшем уровне.

Победная серия добавляет положительных эмоций? Иногда поражения подготавливают лучше команду к чему-то определенному. Да, победы дают хорошее настроение, но в то же время за победами кроется успокоенность, иногда понижается требовательность к себе.

Мы уже очень спокойно к этому относимся, и игроки, и тренеры. Мы знаем эти ситуации и очень много раз их проходили, как и победные серии, так и неудачные. Если вы посмотрите на этот год, то игры, которые мы проигрывали, ничем не отличались от игр, где мы выигрывали.

Понимаете – это очень маленькая грань. Полброска, рикошет. Штанга, подставления – те игры, что мы проиграли, могли быть в победной серии, потому что все было в одну шайбу. И то же самое идет сейчас – пустые ворота, овертайм – любая ситуация может повернуться в любую сторону.

Мы прошли через этот этап и движемся дальше, потому что мы знаем, что удачу легко спугнуть и тяжело завоевать.

Сейчас у меня нет опасений, что ребята могут расслабиться, ведь игра не была идеальной и не была легкой. Я в раздевалке сказал, что вы пытались всю игру проиграть. Игра была стрессовой. Знаете, вот когда 6:0 и все получается, то перед следующим матчем есть опасения. А сегодня все было тяжело, и мы вытащили эту игру», – сказал Кудашов.