Алексей Сопин: «Тренерский штаб «Динамо» – один из сильнейших в КХЛ. Когда эти люди собрались – это самое лучшее, что могло случиться с клубом»
Алексей Сопин считает тренерский штаб московского «Динамо» одним из сильнейших в КХЛ.
В тренерский состав команды входят главный тренер Алексей Кудашов и его помощники Вячеслав Козлов, Александр Савченков и Андрей Скопинцев.
«У нас у всего тренерского штаба заканчиваются контракты после этого сезона.
По моему мнению, это один из сильнейших тренерских штабов в КХЛ. Самое лучшее, что могло случиться с «Динамо», это когда эти люди собрались здесь. Моя задача — сохранить этот штаб.
Во время неудачной серии поражений в октябре-ноябре [10 поражений в 13 матчах] никакого негатива по отношению к тренерам не было.
Все было спокойно, мы понимали, почему это произошло», – сказал генеральный менеджер московского клуба в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.
Берите вещами. Там схема отработана