Алексей Сопин: «Тренерский штаб «Динамо» – один из сильнейших в КХЛ. Когда эти люди собрались – это самое лучшее, что могло случиться с клубом»

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин Андрей Скопинцев Александр Савченков Вячеслав Козлов КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Сопин считает тренерский штаб московского «Динамо» одним из сильнейших в КХЛ.

В тренерский состав команды входят главный тренер Алексей Кудашов и его помощники Вячеслав Козлов, Александр Савченков и Андрей Скопинцев.

«У нас у всего тренерского штаба заканчиваются контракты после этого сезона.

По моему мнению, это один из сильнейших тренерских штабов в КХЛ. Самое лучшее, что могло случиться с «Динамо», это когда эти люди собрались здесь. Моя задача — сохранить этот штаб.

Во время неудачной серии поражений в октябре-ноябре [10 поражений в 13 матчах] никакого негатива по отношению к тренерам не было.

Все было спокойно, мы понимали, почему это произошло», – сказал генеральный менеджер московского клуба в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.

1 комментарий

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Роман Литовченко
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"У нас у всего тренерского штаба заканчиваются контракты после этого сезона"
Берите вещами. Там схема отработана
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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