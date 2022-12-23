Алексей Сопин: «Тренерский штаб «Динамо» – один из сильнейших в КХЛ. Когда эти люди собрались – это самое лучшее, что могло случиться с клубом»

считает тренерский штаб московского « » одним из сильнейших в КХЛ.

В тренерский состав команды входят главный тренер и его помощники , Александр Савченков и Андрей Скопинцев.

«У нас у всего тренерского штаба заканчиваются контракты после этого сезона.

По моему мнению, это один из сильнейших тренерских штабов в КХЛ. Самое лучшее, что могло случиться с «Динамо», это когда эти люди собрались здесь. Моя задача — сохранить этот штаб.

Во время неудачной серии поражений в октябре-ноябре [10 поражений в 13 матчах] никакого негатива по отношению к тренерам не было.

Все было спокойно, мы понимали, почему это произошло», – сказал генеральный менеджер московского клуба в эфире программы «На связи» на ТВ.